Preparate le giacche: altri 10 giorni d’estate, poi la svolta verso l’autunno

Le estati mediterranee hanno ormai un'appendice fino ai primi giorni di settembre: anche quest'anno la nuova "regola" verrà rispettata con il caldo africano che si prolungherà ancora di alcuni giorni prima di una svolta decisa e definitiva in direzione della nuova stagione autunnale. A dirlo sono gli esperti meteo che "leggono" quanto proposto dagli ultimissimi aggiornamenti: saranno almeno altri dieci i giorni con un clima stabile, soleggiato e temperature massime elevate prima della burrasca che sancirà il ritiro dell'anticiclone africano.

Fine settimana con il caldo

D'altra parte, anche l'anno scorso la calura più intensa finì intorno al 10 settembre e sembra che la data sia più o meno quella. Prima, però, alcune zone d'Italia faranno i conti con temperature over 35°C come quelle previste nella giornata odierna ma che si ripeteranno nel fine settimana che ci traghetterà nel nuovo mese. " Nel week-end cambierà tutto per non cambiare niente: passeremo in un altro mese, settembre, avremo meno ore di luce e di sole, ma il caldo resisterà", spiega Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Tra sabato e domenica le temperature più elevate si toccherano in Sardegna con valori fino a 38-39°C, alcuni gradi in meno tra nord e sud ma fino a 34°C a Milano e 36°C in città come Ferrara, Firenze, Terni e Caserta.

Come debutterà settembre

Se qualche giorno fa la burrasca di fine estate era prevista per i primissimi giorni di settembre, faremo invece ancora i conti con l'anticiclone che porterà ancora cieli sereni a parte annuvolamenti, acquazzoni e qualche locale temporale pomeridiano specialmente sulle zone alpine e interne appenniniche. Non sarà abbastanza per far scendere a dovere le temperature che in molti casi torneranno fin sui 35-37°C all'ombra. La "colpa" è dell'anticiclone africano che resiste di più " agli attacchi atlantici rispetto all’Anticiclone delle Azzorre, protagonista del secolo scorso. In altre parole, da metà luglio il promontorio subtropicale ha conquistato l’Europa meridionale e non se n'è più andato, nonostante qualche rapido attacco perturbato" .

La svolta verso l'autunno

L'estate, però, va inevitabilmente verso un suo naturale declino: un intenso vortice ciclonico interesserà le Isole Britanniche intorno al 4-5 settembre e nei giorni successivi dovrebbe abbassarsi di latitudine fino a inviare un fronte sul Mediterraneo colmo di aria fresca e instabilità. " Ecco quindi che solo al termine della prima decade del prossimo mese la burrasca di fine stagione potrebbe poi raggiungere il nostro Paese. Se ciò dovesse essere confermato non sono da escludere, in quel frangente, degli eventi meteo estremi", spiegano gli esperti.

La burrasca di fine estate è prevista verso il 9-10 di settembre, salvo cambiamenti modellistici da non escludere",

A quel punto, le temperature massime e minime potranno andare anche sottomedia e diremo addio, almeno per il 2024, a valori diurni elevati che si registreranno ancora per qualche giorno. "conclude Sanò.