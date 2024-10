Segnatevi la data, torna il caldo africano: picchi di 34°C, ecco dove

Ascolta ora 00:00 00:00

Alle soglie di metà ottobre le condizioni meteo su una parte d'Italia prenderanno nuovamente una piega simil estiva, quantomeno sui valori che segneranno i termometri: correnti meridionali di provenienza dal Nord Africa in arrivo al Centro-Sud porteranno le temperature massime ben al di sopra delle medie che si registrano normalmente nella seconda decade di ottobre con picchi anche di 34°C. Farà, quindi, ancora molto caldo specialmente nelle zone lontane dal mare non refrigerate dalle brezze.

Dove farà più caldo

Secondo gli ultimi aggiornamenti, sarà proprio la giornata di giovedì 10 ottobre da cerchiare in rosso sul calendario, colore anche delle mappe meteo che disegnano scenari più tipici di luglio o agosto per le due Isole Maggiori e le zone interne del Sud, dove il caldo sciroccale potrebbe far salire il termometro ben oltre i 30°C, con picchi anche di 33-34°C. Un clima meno caldo ma comunque molto mite al Centro con temperature massime sui 24-25°C in città come Roma e Firenze ma i venti di caduta dall'Appennino scalderanno le zone adriatiche con valori diurni fino a 26-28°C sulle zone costiere per arrivare ai 30°C della Puglia.

Quali sono le cause

Questa volta, però, gli esperti spiegano che non sarà direttamente responsabile il famigerato anticiclone africano. Sarà un " caldo d'estate ma diverso da quello di luglio e agosto, quanto meno nella sua origine. Esso sarà infatti provocato principalmente dai caldi venti meridionali e non da una robusta presenza dell'anticiclone africano, quanto meno non robusta come quella a cui siamo abituati nella stagione estiva", spiega Stefano Rossi, esperto de Ilmeteo.it.

Questo clima fuori stagione non si limiterà alla giornata di giovedì 10 ottobre ma proseguirà anche nei giorni successivi, compreso il fine settimana quando le condizioni atmosferiche saranno stabili e soleggiate e le temperature massime ancora elevate ma senza i picchi attesi per domani.

Autunno e maltempo al Nord

Situazione diametralmente opposta sulle regioni settentrionali che faranno i conti con quel che resta dell'uragano Kirk che ha compiuto migliaia di chilometri perdendo nettamente potenza e abbordando l'Europa come tempesta extra-tropicale. Sull'Italia si tratterà di una forte perturbazione tant'é che la Protezione Civile ha emanato un bollettino con allerta rossa per una parte della Lombardia, allerta arancione il per Trentino Alto-Adige e allerta gialla per Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna. Come nei giorni scorsi, possibili fenomeni di forte intensità sulle regioni appena menzionate dove rimarranno osservati speciali i fiumi e principali corsi d'acqua con l'invito alla prudenza durante gli spostamenti.

La tendenza successiva

Per avere un miglioramento, al Nord, si dovrà aspettare il fine settimana che regalerà una bella Ottobrata specialmente per domenica 13 ottobre

ma il meteo stabile potrebbe essere presto un ricordo a causa di un nuovo peggioramento all'inizio della prossima settimana: per maggiori dettagli saranno necessari i prossimi aggiornamenti.