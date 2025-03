Pioggia abbondante su mezza Italia: ecco dove si aprirà l'ombrello nel week-end

Puntuale come da previsioni, il venerdì nero per il forte maltempo sta tenendo sotto scacco soprattutto le regioni centro-settentrionali dove si potrebbero registrare ulteriori criticità nel corso delle prossime ore. Le previsioni non sono per nulla incoraggianti visto che le piogge e i temporali continueranno a cadere più o meno negli stessi territori anche per gran parte del fine settimana ormai alle porte per il passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche.

Le previsioni per sabato

" ll passaggio di un insidioso ciclone, alimentato da correnti fredde, darà il via all'ennesima ondata di maltempo": lo spiega Mattia Gussoni, meteorologo de Ilmeteo.it. Già dalle prime luci dell'alba di sabato, il peggioramento colpirà soprattutto Piemonte Liguria, Lombardia, Veneto e in estensione a Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana e Lazio. I contrasti saranno molto accesi anche a causa dell'aria più mite e umida che scorre da sud: non è un caso il rischio di fenomeni di forte intensità come nubifragi e locali grandinate. Contemporaneamente, aria più fredda in arrivo da Nord farà scendere le temperature con nuove e abbondanti nevicate sulle Alpi a partire dai 1.300 metri. Situazione diametralmente opposta all'estremo Sud con la Sicilia che farà registrare temperature quasi estive fino a 27-28°C.

Le previsioni per domenica

" Domenica 16 il ciclone si manterrà ben attivo sulle Alpi (rischio di nuove nevicate) e sulle regioni del Centro dove avremo la possibilità ancora di precipitazioni, seppur meno continue", afferma Gussoni. Un primo miglioramento, dunque, inizierà a farsi strada da ovest con il sole che proverà a scalzare le nubi ma in un contesto ancora instabile. Altrove le condizioni meteo sono previste in miglioramento con il sole che proverà a fare capolino tra le nuvole ma con temperature in calo specialmente al Sud dove tra venerdì e sabato schizzeranno ben oltre le medie del periodo.

La tendenza successiva

La prossima settimana si aprirà con un meteo discreto lunedì 17 marzo a parte residui fenomeni sul Nord-Est ma le temperature saranno in generale calo per aria fredda in arrivo dai Balcani. La giornata successiva una perturbazione africana potrebbe interessare la Sicilia ma con dinamiche tutte da verificare.

L'anticiclone proverà gradualmente a riguadagnare il terreno perduto regalandoci qualche giorno di stabilità che potrebbe non essere così duratura: a medio-termine (dal 25 marzo in poi) potrebbero arrivare nuove e intense perturbazioni atlantiche. La primavera, dunque, ha intenzione di continuare a mostrare il suo volto più instabile e capriccioso con l'alta pressione costretta a fugaci e brevi comparsate.