Anticiclone africano, al via la settimana più calda dell’estate: ecco le città da bollino rosso

Nel periodo statisticamente più caldo e stabile dell'anno, l'anticiclone africano farà rispettare la "tradizione" insendiandosi da nord a sud d'Italia e chiudendo, per almeno tutta la settimana, ogni possibilità di meteo instabile e temporalesco come più volte accaduto nella prima parte d'estate soprattutto sulle regioni settentrionali. Inevitabilmente, anche le temperature massime subiranno aumenti portandosi al di sopra delle medie del periodo.

Dove farà più caldo

Trattandosi di aria di origine sub-tropicale proveniente dal cuore del Sahara, i valori termici diurni si manterranno intorno ai 34-37°C al Centro-Nord mentre al Sud e sulla Sicilia, soprattutto sulle zone lontane dal mare, non si escludono picchi anche di 40°C. In questo contesto l'escalation termica toccherà il suo picco tra giovedì 18 e venerdì 19 luglio. Saranno due gli elementi nuovi rispetto al recente passato: anche le regioni settentrionali saliranno al di sopra dei 30°C con cieli sempre sereni o poco nuvolosi e afa in aumento. Per la prima volta da giugno, quindi, anche le regioni settentrionali godranno di un clima pienamente estivo senza acquazzoni e temporali.

" Per quanto riguarda il Nord i valori più alti si registreranno al Nord-Est con 37-38°C attesi a Ferrara e 35-36°C a Bologna, Rovigo, Padova e Trieste. Scendendo al Centro le città più calde risulteranno Firenze, Roma e Terni con picchi di 38-39°C se non anche 40°C", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Come spesso capita in queste occasioni, le città del Sud saranno più calde con i picchi maggiori sulle aree interne delle Isole Maggiori, meno caldo ma più umidità sulle località costiere.

Umidità in aumento

Come accennato, un clima via via più afoso si percepirà specialmente durante le ore serali e notturne quando le temperature saranno più basse ma l'umidità sarà più elevata. Anche per questo motivo la colonnina di mercurio farà fatica a scendere: gli esperti spiegano che ci aspettano "notti tropicali", quando cioè le temperature minime non scenderanno al di sotto dei 20°C.

La tendenza successiva

Bisognerà soffrire per tutta la settimana prima di un cambiamento significativo ma si aprono, per il momento, due ipotesi: una "rinfrescata" al Nord tra domenica 21 e lunedì 22 luglio per un'area di instabilità in grado di provocare qualche acquazzone o temporale e un calo termico ma anche una goccia fredda più incisiva in grado di far scendere le temperature anche al

Centro-Sud. I modelli matematici sono discordanti circa la fine del caldo elevato e un deciso cambiamento atmosferico, per questa ragione saranno determinanti gli aggiornamenti delle prossime ore.