Tra anticiclone e maltempo: cosa aspettarsi per il week-end di Pasqua

Dopo l'ondata di estremo maltempo che ha colpito il Nord Italia, le condizioni meteorologiche non si può dire che tendano a un deciso miglioramento del tempo ma sicuramente tireremo un po' il fiato dai nubifragi che hanno scaricato piogge record specialmente su Valle d'Aosta e Piemonte. Tra poche ore entreremo nel week-end di Pasqua con il tempo atmosferico che continuerà a fare i capricci specialmente sulle regioni settentrionali, maggiori aperture al Centro-Sud ma con insidie proprio a Pasquetta.

Le previsioni per sabato

Andiamo con ordine: sabato 19 aprile, il giorno della vigilia di Pasqua, al Nord sarà ancora prevalente l'instabilità: nubi sparse e qualche acquazzone saranno protagonisti specialmente su Alpi, prealpi e Piemonte ma nulla a che vedere con le piogge delle ultime ore. Sarà comunque bene avere l'ombrello a portata di mano, maggiori aperture altrove. Discorso diverso per il Centro-Sud dove il sole sarà via via prevalente grazie a un debole promontorio di alta pressione che garantirà una parentesi meteo più stabile. " Dal punto di vista termico, le temperature si manterranno stazionarie, su valori in linea con il periodo. Le massime tenderanno a essere più miti nei settori centrali e meridionali, complice una maggiore presenza del sole", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it.

Le previsioni per Pasqua

Domenica 20 aprile ecco che si riproporrà, ma in maniera più netta, la differenza Nord-Sud: una nuova perturbazione rovinerà in parte i piani di chi ha deciso di trascorrere un'intera giornata all'aperto per l'arrivo di nuove nubi e fenomeni sulle regioni settentrionali (specialmente quelle centro-occidentali), cieli più aperti sul Triveneto. Molto nuvoloso o coperto anche in Sardegna con acquazzoni via via più intensi nel corso della giornata. Meteo completamente diverso al Centro-Sud dove i cieli saranno sereni e il clima si manterrà decisamente asciutto soprattutto su Puglia, Calabria e Sicilia. Sulle regioni non menzionate sarà comunque molto basso il rischio di fenomeni. Le temperature si manterranno stazionarie sia nei valori massimi che in quelli minimi e in linea con quelle del periodo.

Le previsioni per Pasquetta

Concludiamo con Lunedì dell'Angelo, 21 aprile, con previsioni incerte e complicate ma che possono riassumersi così: un nuovo impulso d'aria fresca in quota creerà le condizioni per nuova instabilità con acquazzoni e temporali soprattutto sulle aree tirreniche della nostra penisola con un passaggio piovoso anche sulla Sicilia. Maggiori schiarite prevarranno invece sulle regioni adriatiche.

Insomma, quando mancano soltanto quattro giorni sarà necessario aspettare i prossimi aggiornamenti soprattutto per Pasquetta così da definire con maggiore precisione le zone in cui sarà più facile assistere a piogge e temporali.