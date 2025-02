In arrivo ciclone nord-atlantico: piogge, neve e vento, le zone più colpite

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mese di febbraio chiuderà all'insegna del maltempo: dopo qualche giorno di pausa e un clima piuttosto freddo ma asciutto, sull'Italia sono tornate a soffiare correnti da ovest. È questo il segnale del forte e imminente peggioramento atmosferico che colpirà il nostro Paese soprattutto mercoledì e giovedì con l'arrivo di un ciclone dal Nord Atlantico che dispenserà abbondanti piogge, molta neve sui Alpi e Appennini ma anche un rinforzo del vento con mari molto mossi e agitati.

La fase prefrontale

Guardando il satellite, ci accorgiamo che già molte nubi coprono soprattutto i cieli del Centro-Nord: si tratta delle cosiddette correnti "prefrontali" che precedono, cioè, il fronte perturbato vero e proprio che arriverà a partire dalla serata e successivamente " l’Italia sarà attraversata da un ciclone vero e proprio ", ha spiegato Lorenzo Tedici, esperto de Ilmeteo.it. Limitatamente alla giornata di oggi, quindi, avremo piogge soprattutto sulle regioni settentrionali e su quelle del versante tirrenico ma non continue e piuttosto irregolari, ancora bel tempo con cieli al massimo velati all'estremo Sud.

Dove colpirà il ciclone

Occhi puntati a mercoledì 26 febbraio con marcato maltempo sulle regioni centro-settentrionali: le piogge saranno anche abbondanti con accumuli fino a 50-60 mm specialmente tra Toscana ed Emilia-Romagna ma saranno colpiti anche Nord-Est e il Tirreno meridionale. La neve cadrà copiosa su tutto l'arco alpino al di sopra degli 800 metri, dai 1.200 metri sull'Appennino settentrionale. Massima attenzione anche al vento che " soffierà impetuoso di Maestrale su Sardegna e Sicilia, forte di Bora sull’Alto Adriatico" . Giovedì 27 il ciclone " si allontanerà con residuo maltempo solo al Sud", spiega l'esperto. In questa fase le temperature subiranno lievi cali soprattutto sulle aree colpite dai fenomeni.

Lo "scontro" del week-end

Dopo una giornata interlocutoria, quella di venerdì 28 febbraio, ecco che il primo fine settimana di marzo potrebbe vedere lo scontro tra due masse d'aria diametralmente opposte: aria gelida dai Balcani con quella più mite e umida in risalita dal Nord Africa. Come avviene sempre in questi casi, si potrà assistere a fenomeni anche intensi specialmente tra Lazio e Abruzzo. Sembrano le regioni centrali, dunque, il bersaglio preferito del nuovo maltempo ma sarà importante aspettare i prossimi aggiornamenti.

Dal quadro prospettato, dunque, per i prossimi giorni non ci sarà alcuna ingerenza dell'che potrebbe riaffacciarsi soltanto da domenica 2 marzo ma, anche in questo caso, con dinamiche da valutare giorno dopo giorno.