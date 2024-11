Assaggio invernale sull’Italia: cosa aspettarsi dal meteo nel week-end

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutta Italia è ormai entrata nel pieno di correnti fredde settentrionali richiamate da un'area di bassa pressione sui Balcani che interessa anche l'estremo Sud con nubi e acquazzoni sparsi. Quel che più conta, però, sono le temperature massime e minime in netto calo rispetto ai giorni precedenti con un fine settimana che si annuncia dal sapore invernale per gran parte delle nostre regioni.

Aria gelida svedese

Per dare alcuni numeri, il direttore de Ilmeteo.it Antonio Sanò ha spiegato che Roma toccherà Roma 2°C di minima raggiungendo " il valore più basso degli ultimi 12 anni nella seconda decade" , così come a Firenze che durante il fine settimana si toccheranno valori intorno allo zero nelle aree più periferiche. Farà ancora più freddo al Nord: su tutta la Pianura Padana " gelate diffuse imbiancheranno il paesaggio dal Veneto al Piemonte" . Il grande freddo viene dal Nord Europa, direttamente dalla Svezia, che sta investendo la fascia adriatica dove nevica a partire dai 900 metri dalla Romagna al Molise. " Fino ad una settimana fa, al mattino, il Nord Italia si svegliava con 8-9°C di temperatura minima poi, lentamente, il termometro ha iniziato a scendere" .

Venti freddi e cieli sereni

Come spesso capita in questi casi, l'aria fredda è logicamente accompagnata da venti settentrionali che acuiranno la sensazione gelida ma i cieli saranno sgombri da nubi quasi ovunque e la pressione atmosferica in rialzo. Questo significa meteo asciutto ma invernale specialmente durante la notte e al primo mattino. Nella giornata odierna, venerdì 15 novembre le nubi interesseranno specialmente le zone adriatiche centrali e ul Sud con qualche nevicata oltre i mille metri, sereno e risveglio gelido al Nord con temperature intorno a 0°C anche sulle zone interne del Centro.

Il meteo del fine settimana

La giornata di sabato 16 novembre vedrà un miglioramento generalizzato con cieli sereni ovunque, un'attenuazione del vento ma temperature minime in ulteriore calo " con altre gelate specie al Nord e localmente al Centro" . Discorso diverso durante le ore pomeridiane con un bel tempore specialmente sulle Isole Maggiori dove si potranno toccare massime anche di 20°C, al Centro non si andrà oltre i 17°C mentre al Nord si raggiungeranno 14-15°C.

Un cambiamento inizierà a prendere corpo da domenica 17 quando i venti ruoteranno da sud: è atteso quindi un aumento termico ma un contestuale aumento delle nubi al Nord e sulle regioni

tirreniche con qualche pioggia specialmente tra Liguria e Toscana. Sarà questo il segnale di un cambiamento più importante che investirà l'Italia la prossima settimana a suon di piogge, temporali e nevicate su Alpi e Appennini.