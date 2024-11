Meteo, arriva il gelo: ecco dove e quanto durerà

Ascolta ora 00:00 00:00

Non c'è ormai più traccia dei tepori di inizio autunno quando le temperature sono state spesso e volentieri sopra le medie del periodo: l'aria fredda sta entrando sull'Italia e si sta già facendo sentire in quota e nei bassi strati con venti da Nord e le prime copiose nevicate sulle Alpi che hanno assunto un aspetto pienamente invernale. La fase fredda sul nostro Paese è appena all'inizio, le prime gelate di stagione saranno realtà specialmente dalla prossima notte: il meteo invernale durerà almeno fino a tutto il week-end.

Dove colpirà il gelo

Grazie anche ai cieli sereni sarà più facile che le temperature minime scendano al di sotto delle medie del periodo e intorno agli 0°C avvicinandosi " alla soglia del gelo in molti tratti della Valle Padana, in città come Torino, Milano, Bolzano, Padova, Vicenza e Bologna", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Il freddo invernale non si limiterà soltanto al Nord ma anche le zone interne del Centro con valori molto simili e bassi come a Firenze e Roma nelle cui rispettive aree periferiche " non sono da escludere valori leggermente inferiori, dove potranno svilupparsi le prime importanti gelate della stagione" .

Quanto freddo farà di giorno

Durante le ore diurne grazie al soleggiamento è chiaro che i termometri si porteranno verso l'alto tranne nelle aree della Val Padana, dove insisteranno foschie dense e nebbie con temperature massime che non andranno al di sopra dei 5-7°C: valori superiori al Centro-Sud dove si supereranno i 10-12°C ma attenzione al maltempo e le nubi che limiteranno l'aumento termico. Sui nostri mari, infatti, insiste una circolazione di bassa pressione che continuerà a portare piogge intense e temporali specialmente sulle Isole Maggiori, le aree tirreniche e quelle ioniche della Calabria.

La tendenza successiva

Gli esperti meteo spiegano che anche nel prossimo fine settimana le condizioni atmosferiche saranno votate a un clima invernale: poche nubi e piogge ma " valori termici prossimi allo zero durante la notte in molte città del Centro-Nord, anche con gelate, specie in aperta campagna" .

Per assistere a un cambiamento (non meno freddo) si dovrà aspettare la prossima settimana quando una perturbazionein arrivo dal Nord Europa riporterebbe diffuso maltempo al Centro-Nord con una ripresa termica a causa delle piogge e delle nubi anche durante le ore notturne ma in un contesto ormai tardo autunnale con copiose nevicate sulle nostre montagne. Trattandosi di una linea di tendenza saranno necessari nuovi aggiornamenti.