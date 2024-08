Meteo, arriva la "bolla viola": occhio al fine settimana

Temperature a 1500 metri previste per domenica 11 ore 12 - modello Gfs

Il secondo fine settimana di agosto, nel clou dell'estate, coinciderà anche con caldo afoso e intenso su tutta la penisola: non sarà risparmiata nessuna regione da nord a sud tant'é che ci ritroveremo avvolti da una sorta di "bolla africana" ben visibile sulle mappe meteo e contraddistinta dall'inequivocabile colore viola.

Di cosa si tratta

Il titolo non è campato in aria: quando gli esperti redigono le previsioni che poi si traducono in simboli e numeri, come nel caso delle temperature, i centri di calcolo mondiali hanno delle tonalità diverse che stanno a indicare la temperatura a una certa altezza. Ebbene, nel fine settimana italiano non mancherà il colore viola che indica l'intensità dell'anticiclone africano e, di conseguenza, i suoi effetti sul territorio. " Generalmente, più le temperature sono alte, più i colori tendono al rosso scuro, fino a raggiungere sfumature di rosa/viola per valori ancora più elevati", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Numericamente parlando, ecco che sabato e domenica punte di 36-38°C di massima saranno di casa da Torino a Bolzano, da Firenze a Roma, da Napoli alle zone interne della Sicilia.

Le 14 città con bollino rosso

Il ministero della Salute ha aggiornato il proprio bollettino con le città dove è stata diramata un'allerta tre, la più alta, che corrisponde al bollino rosso. Se per la giornata di sabato sono 9 come abbiamo visto nelle ultime ore sul nostro Giornale, per domenica saranno addirittura 14: Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Verona e Viterbo. Il caldo toccherà il suo apice proprio nella giornata di domenica con numerose città in allerta arancione: Ancona, Bari, Bologna, Civitavecchia, Messina, Milano, Reggio Calabria, Torino, Trieste, Venezia. Gli esperti consigliano di prestare attenzione anche durante le ore serali e notturne per l'alto tasso di umidità che farà percepire al nostro organismo temperature più elevate di quelle reali.

Cosa accadrà dopo

Questa "bolla" africana che nelle mappe, come detto, è indicata dal viola inizierà a sgonfiarsi durante la prossima settimana specialmente nella sua seconda parte. "Non ancora del tutto concordanti, le ultime elaborazioni indicano un possibile cambiamento delle condizioni meteo dopo il Ferragosto, con un miglioramento delle condizioni climatiche più probabile tra il 16 e il 17 del mese", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it riservandosi la possibilità di nuove verifiche e conferme.

Dunque, ci sarà ancora da soffrire per qualche giorno ma chi avrà la possibilità di trovarsi in ferie al mare o in montagna, probabilmente, affronterà al meglio questa ennesima ondata di caldo africano.