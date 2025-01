Italia spaccata: piogge e caldo anomalo, ecco le previsioni dal Nord alle isole

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Italia risulta nuovamente inserita all'interno di un flusso atlantico che invia perturbazioni più o meno forti da ovest verso est: in questa nuova fase meteo, però, il Sud e la Sicilia risultano tagliate fuori dal maltempo che interessa e interesserà, a più riprese, specialmente il Centro-Nord con cieli molto spesso nuvolosi, tanta pioggia e nevicate in montagna.

Due fasi diverse

" L’Italia si presenta divisa in due: al Nord e fino alla Toscana le piogge insistono a più riprese, mentre al meridione le temperature sono in sensibile aumento e puntano i 24°C entro il week-end", afferma Andrea Garbinato, responsabile redazione de Ilmeteo.it. Anche per la giornata odierna, giovedì 23 gennaio, nuove piogge bagneranno le pianure di Nord e Toscana mentre la neve cadrà sulle Alpi ma soltanto oltre i 1.300 metri, nulla da segnalare altrove se non il passaggio di innocue velature. Soltanto venerdì 24 gennaio su quasi tutta Italia avremo un meteo simile con pause asciutte anche sulle regioni settentrionali e il ritorno del sole.

Pioggia "autunnale" e temperature sopra i 20°C

La tregua sarà di breve durata visto che dal pomeriggio di sabato 25 gennaio un nuovo fronte atlantico riporterà la pioggia al Nord-Ovest ma che tra domenica, lunedì e martedì si estenderà maggiormente fino alle regioni centrali: se sulle Alpi la neve si abbasserà di quota iniziando a cadere dai 900 metri, " al Sud le temperature si attesteranno ancora sui 20-22°C. In pratica avremo ombrelli al Nord e ombrelloni al Sud", spiega l'esperto per distinguere le due fasi meteo che taglieranno idealmente in due il nostro Paese.

La tendenza successiva

Mancano ancora cinque giorni ma sembra già tracciata la strada anche per martedì 28 gennaio con una giornata fortemente perturbata al Nord dove si stima che le Alpi possano fare il pieno di neve con un metro in 24 ore soprattutto sulle Dolomiti mentre tantissima altra pioggia cadrebbe tra Liguria, Lombardia e Triveneto. Ancora nulla da segnalare sulle regioni adriatiche e al Sud dove proseguirebbe la fase asciutta che dovrebbe interrompersi soltanto da mercoledì 29 quando anche su queste aree arriverebbe la pioggia. Prima di stilare una previsione è bene attendere i prossimi aggiornamenti.

In questa fase non avremo a che fare con nessuna ondata di freddo ma con correnti umide atlantiche: per un calo termico sensibile si dovrà aspettare l'inizio del mese di febbraio con i modelli orientati a proporre una discesa d'aria fredda dal Nord Europa.