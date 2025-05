"Un lobo del vortice polare si staccherà dal Polo Nord". Due cicloni si abbatteranno sull'Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

Quando siamo quasi alle porte dell'estate (quella meteorologica inizia il 1° giugno), il nostro Paese rimane ancora bersagliato da aria fresca in quota che provoca maltempo a più riprese con forti piogge e temporali. È ancor più eclatante quanto previsto nei prossimi giorni con ben due cicloni che colpiranno alcune delle nostre regioni con nuovi fenomeni e temperature più basse delle medie del periodo.

L'evoluzione meteo

Mentre il Sud e la Sicilia rimarranno ancora protetti dall'alta pressione, soprattutto nella giornata odierna dove i valori termici diurni potranno superare anche in 30°C sull'isola e toccare punte fino a 28°C su Puglia e Calabria, discorso diametralmente opposto al Centro-Nord dove sono già presenti nubi e piogge. " Questo ciclone sarà il meno intenso dei due in arrivo e comunque porterà qualche fenomeno forte e con possibile grandine, più probabile al Nord-Ovest e in Toscana", afferma Lorenzo Tedici, l'esperto de Ilmeteo.it. Mercoledì 21 maggio ecco che il vortice si sposterà rapidamente verso Est ma producendo nuovi acquazzoni sul Triveneto e sulle regioni adriatiche, meteo migliore altrove.

Quando arriva il secondo ciclone

L'esperto spiega che giovedì 22 maggio arriverà un ciclone di origine polare. " Ebbene sì, un lobo del vortice polare si staccherà dal Polo Nord e si fionderà velocissimo dentro il cuore dell’Europa: non si escludono nevicate in Baviera fino ai 1000 metri e fino ai 1900 metri anche sulle nostre Alpi di confine" . L'aria molto fredda in quota, con quella più calda preesistente, darà luogo alla formazione di nubi impotenti, temporali e grandinate. Localmente sarà possibile assistere anche a fenomeni più intensi come trombe d'aria e tornado. Sarà comunque importante attendere i prossimi aggiornamenti per poter stilare la previsione più dettagliata possibile e le aree soggette ai fenomeni più violenti.

Il calo termico in arrivo

" L’irruzione dal Polo Nord sembra decisamente eccezionale per la terza decade di Maggio. Siamo quasi in Estate e ancora arrivano masse d’aria di stampo invernale ", aggiunge Tedici. Il maltempo che ci colpirà in questa settimana riporterà le temperature indietro anche di alcune settimane al di sotto, localmente, dei 20°C di massima vista l'aria fredda in arrivo nel nostro Paese.

Il secondo vortice ciclonico, quello di origine polare, dovrebbe poi spostarsi al Sud nel corso del week-end mentre al Centro-Nord tornerebbe gradualmente il bel tempo con temperature massime in ripresa. Per maggiori dettagli, però, dovremo aspettare i prossimi aggiornamenti.