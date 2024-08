Segnatevi questa data: la fine del grande caldo è vicina

Ascolta ora 00:00 00:00

La luce in fondo al tunnel del caldo africano è molto vicina e anche più intensa di quanto si pensasse fino a ieri: da domenica 18 agosto le temperature crolleranno anche di 10°C al Centro-Nord per effetto dell'aria fresca che prepotentemente arriverà dalla Francia. Prima di quel momento, però, ci sarà ancora da soffrire con temperature massime e minime elevate e un clima caldo umido anche durante le ore notturne.

Il caldo di Ferragosto

Gli esperti ricordano che l'anticiclone africano Caronte che in queste ore sta raggiungendo il picco della sua intensità ci tiene compagna sin dalla metà di luglio quando, però, era un'esclusiva del Centro-Sud. Prima di analizzare il netto cambiamento meteo bisogna sottolineare il caldo delle prossime ore soprattutto in Puglia e Sicilia dove si toccheranno punte fino a 39°C come nel caso di Foggia e Siracusa ma 38°C anche a Bari e Catania. Valori massimi compresi tra 36 e 38°C anche su alcune aree della Valpadana per la giornata di Ferragosto che si annuncia la più calda assieme a quella odierna.

I temporali di calore

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, nonostante la canicola africana non mancheranno occasioni per temporali pomeridiani localmente intensi su Alpi, Prealpi e Appennino (specialmente quello Centrale) come accaduto nella giornata di ieri con numerosi focolai che hanno dato vita ad acquazzoni e grandinate. A parte il locale refrigerio, non saranno queste situazioni a porre fine all'ondata di calore. La novità di oggi è che " un nucleo di aria 'meno calda' in quota si sposterà dalle Baleari verso la Sardegna portando, sin dal mattino, dei rovesci sull’isola; gradualmente questo 'nocciolo di instabilità balearico' si sposterà verso est causando un aumento delle nubi sul versante tirrenico ed al Nord-Ovest dove non si escludono isolati brevi piovaschi", fa sapere Lorenzo Tedici de Ilmeteo.it.

La svolta meteo

Se è vero che fino a sabato 17 agosto tutto rimarrà più o meno immutato a livello termico, finalmente domenica 18 " con un bel 90% di attendibilità è previsto un calo anche di 10 gradi in alcune zone del Centro-Nord, ma tutta l’Italia risentirà del passaggio del nocciolo di instabilità balearico" , sottolinea l'esperto. Finalmente il tanto atteso ricambio d'aria avverrà da nord a sud e non mancheranno temporali sparsi che l'esperto si riserva di aspettare i prossimi aggiornamenti per localizzarli con maggiore precisione. Un primo calo termico al Nord avverrà tra venerdì e sabato ma specialmente domencia, finalmente, su tutta Italia.

Dopo 33 giorni, Caronte lascerà il posto a condizioni termiche più accettabili, stop ai roventi 41°C, stop alle notti super tropicali insonni ed appiccicose",

conclude Tedici.