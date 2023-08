Dal caldo africano ai temporali: è l'effetto di "Circe"

Il caldo di queste ore non deve ingannarci: anche se c'è una timida e momentanea nuova impennata dell'anticiclone africano, il ciclone Circe è già in marcia dal Nord Europa verso le nostre latitudini dove provocherà un vero e proprio sconquasso meteorologico con acquazzoni e temporali anche di forte intensità ma soprattutto un netto calo termico che farà catapultare alcune zone d'Italia in pieno autunno nonostante il calendario ci ricordi che siamo ad agosto.

Le tappe del peggioramento

Quella odierna sarà l'ultima giornata stabile e soleggiata ovunque a parte qualche debole temporale pomeridiano sull'arco alpino. Sud e Sicilia, invece, vivranno una nuova impennata delle temperature massime con punte fino a 39°C in Sicilia e valori fino a 37°C in Puglia. Farà caldo anche al Nord con Bologna, ad esempio, che registrerà 34°C prima del tracollo termico che l'aspetta nelle ore successive. Il peggioramento entrerà pian piano nel vivo da giovedì 3 agosto con instabilità sempre crescente sulle regioni settentrionali ma sarà soprattutto venerdì 4 agosto la giornata peggiore dal punto di vista dei fenomeni previsti.

Le aree più colpite

" Ci saranno forti sbalzi termici: dal caldo africano di oggi passeremo alle minime quasi autunnali del weekend con le massime che crolleranno anche di 12 gradi al Sud e sul medio Adriatico nella giornata di sabato. Tutto questo accompagnato, a tratti, da maltempo a tratti intenso", ha spiegato Lorenzo Tedici, meteorologo de Ilmeteo.it. Come abbiamo visto nel recente passato, l'aria calda preesistente e quella fredda in arrivo potranno dare l'innesco per fenomeni violenti come le grandinate. Secondo l'esperto, giovedì mattina a rischiare saranno le Alpi, la Liguria di Levante e la Toscana mentre dal pomeriggio piogge e temporali si concentreranno sul Triveneto. I fenomeni più intensi, come detto, si avranno però nella giornata di venerdì con " temporali anche forti al settentrione e tra Toscana e Marche, dal pomeriggio attenzione ancora al Nord e sulle Marche, ma anche tra Umbria, Abruzzo e Molise" .

Il tracollo termico

Cosa accadrà al Sud? L'esatta traiettoria di Circe è ancora da confermare quanto a piogge e temporali ma quel che è certo riguarda la rinfrescata generale con un crollo della colonnina di mercurio di almeno 10 gradi nella giornata di sabato 5 agosto. Il vero "freddo" sarà però al Nord " dove domenica, ad esempio, è attesa una minima quasi autunnale di 13 gradi a Bologna " ha sottolineato Tedici. Il capoluogo emiliano, quindi, si troverà catapultato con oltre 20 gradi in meno se consideriamo i 34°C di massima previsti per oggi. Dopo il passaggio di Circe le condizioni meteo miglioreranno ovunque e si tornerà alla classica estate mediterranea senza eccessi né di calore e nemmeno per quanto riguarda i fenomeni atmosferici.