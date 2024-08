Maltempo, fulmine colpisce tram a Torino. A Milano allegamenti e alberi caduti

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ondata di maltempo che si è abbattuta sulle regioni settentrionali nelle ultime ore ha provocato allagamenti e notevoli disagi alla circolazione del traffico. A Torino un fulmine ha colpito un tram di passaggio in piazza Tommaso Campanella durante il servizio di trasporto pubblico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale operativa del capoluogo piemontese per mettere in sicurezza il veicolo. La squadra ha disattivato l'alimentazione elettrica, isolato il mezzo e verificato potenziali rischi dati dalla scarica del fulmine. Per fortuna, nessuna persona è rimasta ferita.

A Milano soccorsa un'automobilista

A Milano un'automobilista è rimasta bloccata nel sottopasso di via Pompeo Leoni, allagato a causa della breve ma intensa ondata di maltempo. La donna, soccorsa dai vigili del fuoco, è uscita illesa dalla vettura. Complessivamente sono state 90 le richieste di intervento pervenute in serata alla centrale operativa del 115. Il forte temporale che si è abbattuto sulla città ha provocato numerosi disagi anche alla circolazione dei mezzi pubblici. Al momento risultano sospese cinque linee del tram per la presenza di alberi caduti in strada. Si tratta, in dettaglio, della linea 2 per un albero caduto tra via Solari e viale Coni Zugna che blocca anche le linee 3 e 10. Un albero caduto in zona Lambrate impedisce il passaggio dei tram 19 e 33, mentre una pianta che è precipitata al suolo in viale Abruzzi devia il bus 81, saltando la fermata da via Porpora a Lima. Sui posti sono operative le squadre della protezione civile del Comune di Milano e dei vigili del fuoco.

Coppia di escursionisti bloccata in alta quota nel Bresciano

A Idro, in provincia di Brescia, una coppia di escursionisti è rimasta bloccata in montagna. I due si trovavano sulla ferrata Sasse, nei pressi del punto di emergenza n.

3, a una quota di circa 400 metri, quando sono stati raggiunti da un forte temporale che ha impedito loro di proseguire il cammino. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Cnsas-Corpo nazionale soccorso alpino speleologico, i colleghi della stazione Valle del Chiese e i vigili del fuoco. La coppia è stata raggiunta e portata in salvo.