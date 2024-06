Temporali e grandinate, è allerta in 7 regioni: dove può colpire il maltempo

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà una domenica con l'Italia spaccata in due tra l'anticiclone africano al Sud e un'ondata di maltempo con forti temporali soprattutto sulle regioni settentrionali: dal satellite si vede chiaramente la perturbazione arrivata sul nostro Paese che si intensificherà nel corso della giornata interessando soprattutto alcune zone.

Allerta della Protezione Civile

A causa dei fenomeni intensi con possibili grandinate e locali nubifragi, la Protezione Civile ha emesso un bollettino con allerta gialla in sette regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna e Umbria. L'allerta è dovuta a un'ordinaria criticità per rischio idraulico, idrogeologico e temporali.

Come detto, se in mattinata i cieli saranno nuvolosi o per lo più velati, durante le ore pomeridiane il peggioramento entrerà nella fase clou a iniziare dal Nord-Ovest " con previsioni di temporali forti che potrebbero causare disagi a causa di intensi rovesci e locali grandinate. Al Centro, invece, si prevedono fenomeni meno intensi, con piovaschi occasionali che potrebbero interessare, tuttavia, diverse località", hanno spiegato gli esperti de Ilmeteo.it.

Caldo record al Sud

Situazione meteo diametralmente opposta alcune centinaia di chilometri più a sud e grossomodo dalla Campania in giù: qui a farla da padrone sarà l'anticiclone africano Scipione che farà lievitare le temperature massime di domenica 9 giugno con picchi fino a 37-38°C. Non andrà meglio altrove, sempre al Sud, con picchi fino a 35-36°C soprattutto sulle aree ioniche e fino a 33-34°C nelle zone interne del Centro. Situazione termica diversa al Nord dove non si andrà oltre i 30°C mentre, sulle zone colpite dai fenomeni, la colonnina di mercurio calerà drasticamente fino a portarsi anche intorno ai 20-22°C.

Tra temporali e anticiclone

Quanto accadrà oggi non sarà che l'antipasto di quello che si potrebbe acuire ed estremizzare la prossima settimana: continueranno ad arrivare masse d'aria caldissima dal Sahara che investiranno soprattutto l'estremo Sud con temperature diurne di 40°C o localmente superiori. Ancora fenomeni estremi, invece, al Nord Italia dove " ci aspettiamo intensi rovesci temporaleschi con il rischio pure di locali grandinate anche di media/grossa taglia. Stesso discorso anche per martedì 11 Giugno quando i temporali colpiranno un po' tutte le regioni del Nord: come capita spesso in questa stagione si tratterà di fenomeni della durata di uno o due ore al massimo, quindi non sarà rovinata l'intera giornata", spiega Mattia Gussoni de Ilmeteo.

it. Serviranno parecchi giorni prima che questa situazione atmosferica possa "sbloccarsi" e saranno necessari i prossimi aggiornamenti per comprendere quale sarà l'esatta evoluzione meteo.