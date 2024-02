Frana in Liguria, forti piogge in Toscana, torrente esonda in Emilia: la mappa del maltempo

Ascolta ora: "Frana in Liguria, forti piogge in Toscana, torrente esonda in Emilia: la mappa del maltempo"

L'ondata di forte maltempo annunciata nelle scorse ore dai meteorologi ha già prodotto i suoi effetti, causando problemi in diverse zone d'Italia e, in particolar modo, a Nord e al Centro della Penisola. Le regioni attualmente più colpite, che stanno già facendo i conti con alcuni danni, sono Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia Romagna, anche se il livello di allerta resta alto anche in altre zone.

Liguria

Forte maltempo in Liguria, dove una frana ha isolato oltre mille persone. In queste ultime ore le abbondanti piogge hanno provocato smottamenti e già ieri sera la circolazione è stata interrotta sulla A10, direzione Genova, fra Celle e Varazze. Alcuni cittadini hanno avuto bisogno di essere evacuati. Smottamenti anche a La Spezia, Carasco, Genova Mele e Santo Stefano di Magra. Alcune strade, come la statale del Turchino, sono state chiuse. Sul territorio resta l'allerta gialla almeno fino a questo pomeriggio.

"Sono in collegamento costante con la sala operativa della nostra Protezione Civile per tutti gli aggiornamenti sull'ondata di maltempo che in queste ore sta colpendo la Liguria, provocando diverse frane e smottamenti sul territorio", ha dichiarato il presidente della Regione Giovanni Toti, come riportato dalle agenzie. "Come sempre raccomandiamo massima prudenza".

A Pieve Ligure (Genova), più di mille persone sono rimaste isolate a causa della frana che si è verificata ieri pomeriggio. I soccorsi stanno lavorando per rendere la strada nuovamente agibile. La frana stava quasi per travolgere uno scuolabus che stava transitando in via Roma, e sono stati momenti di autentico panico.

Lombardia

In Lombardia resta l'allerta gialla almeno fino a domani. Su tutto il territorio piove ormai da diverse ore, con danni e disagi di varie entità. Sotto stretto controllo i fiumi Seveso e Lambro. A Pavia è esondato un Naviglio, causando l'evacuazione di 850 studenti dell'istituto Caramuel di via Segantini, rimasto allagato.

Veneto

Disagi e problemi anche in alcune zone del Veneto. Diversi fiumi sono monitorati nel Veronese. A Soave si è deciso di chiudere le paratie tra Alpone e Tramigna, sul ponte lungo la statale 11. Smottamenti e frane in Valpolicella, dove è stata bloccata la strada tra Torbe e Prun, nel comune di Negrar. Mentre a Badia Calavena, in Lessinia, la provinciale 36 è stata in parte occlusa da un cedimento della carreggiata.

Intensa la pioggia che sta interessando Vicenza, dove si stanno alzando i livelli dei due fiumi. A ponte degli Angeli sono stati sistemati i primi sacchi di sabbia a scopo precauzionale, mentre il Bacchiglione continua a ingrossarsi. Occhi sul Retrone, la cui situazione preoccupa di più. Il livello si sta alzando, non consentendo agli altri torrenti di defluire l'acqua.

Circolazione ferroviaria interrotta sulla linea ferroviaria Milano-Venezia.

Toscana

Allerta arancione per la Toscana, dove il maltempo si è abbattuto con violenza. Già nel corso della notte, le precipitazioni hanno interessato il territorio, provocando danni e disagi. Nel Comune di Massarosa (Lucca), si sono verificate frane e smottamenti sul monte Quiesa, e per tale ragione Autolinee Toscane ha annunciato una modifica della Linea E2 nel tratto da Viareggio a Lucca. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire sulla Ss 439 per una frana di grosse dimensioni, che ha bloccato la strada. Altre frane, che hanno sempre interessato il monte Quiesa, ma dal versante di Bozzano, Pedona e Levigliani, hanno causato l'isolamento di tre famiglie.

Secondo gli ultimi dati raccolti, sono in corso abbondanti precipitazioni. Oltre 130mm a Fabbriche di Vergemoli e 121mm ad Equi Terme. Sorvegliato speciale è il fiume Ombrone, insieme all'Arno. Per ora la situazione non pare a rischio, anche se si sono registrati aumenti del livello di guardia e la popolazione è invitata a fare attenzione e a limitare gli spostamenti.

A Livorno si sono verificati degli allagamenti, e un pino è caduto su un'auto, senza però causare dei feriti. " Le precipitazioni continueranno per tutta la giornata, quindi massima attenzione" , ha fatto sapere il governatore Eugenio Giani, come riportato dalle agenzie di stampa.

Emilia Romagna

Questa mattina a Reggio Emilia è esondato il torrente Quaresimo, non più in grado di ricevere la pioggia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale. Per furtuna l'acqua ha raggiunto zone rurali, dove non si trovano abitazioni, dunque non sono stati arrecati danni. Il tratto di strada SP 72, interessato dal fenomeno, è stato chiuso.

Trentino

Abbondante neve, invece, sul Trentino, dove si sono raggiunti accumuli anche di mezzo metro. La Ss50 del Grappa da San Martino di Castrozza a passo Rolle è stata chiusa per rischio valanghe. Stesso discorso per la Ss 641. Attivi dei presidi di controllo della circolazione.