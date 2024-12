Meteo, cambia tutto: arriva l’anticiclone, ecco quanto durerà

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo molti giorni contraddistinti da un vortice ciclonico colmo di aria polare, le condizioni meteorologiche sono in miglioramento anche al Centro-Sud dove le montagne hanno fatto un pieno di neve come non si vedeva da molti anni nel periodo natalizio. Adesso, dopo una lunga assenza, è pronto a tornare l'anticiclone che regalerà alcuni giorni con tempo stabile e soleggiato e una lieve ripresa delle temperature massime. C'è una data potenziale, però, per un nuovo cambiamento atmoserico di stampo invernale che dovrebbe coinvolgere tutta Italia.

Cosa sta per cambiare

Se per adesso l'alta pressione interessa soprattutto la Pensila Iberica, già da venerdì 27 sposterà la sua influenza sull'Italia con il contemporaneo allontanamento del vortice di bassa pressione verso est. In inverno, però, anticiclone fa rima con foschie e nebbie che torneranno a interessare soprattutto le pianure del Nord e le vallate del Centro anche in pieno giorno limitando l'aumento delle temperature massime che rimarranno fredde e in molti casi al di sotto dei 10°C. Il freddo pungente si farà sentire anche di notte quando, grazie ai cieli sereni, i valori scenderanno anche al di sotto dello zero specialmente in Val Padana e sulle zone interne del Centro dove si toccheranno anche i -3/-4°C con brinate e gelate molto estese. Qualche grado in più sulle zone costiere dove non si scenderà sottozero ma l'inverno si farà comunque sentire.

Quanto dura l'anticiclone

" Da venerdì 27 dicembre e fino alla fine dell'anno l'alta pressione riuscirà a dominare su tutta l'Italia, garantendo condizioni di tempo stabile caratterizzate da giornate con un clima relativamente dolce durante il giorno, specialmente nelle regioni tirreniche, ma ancora rigido durante la notte, in particolare al Nord e nelle vallate interne del Centro", spiega Stefano Rossi de Ilmeteo.it. Nonostante la stabilità atmosferica, l'estremo Sud potrà risentire di qualche annuvolamento e un afflusso di aria fredda a causa di un impulso instabile che vedrà come target principale Balcani e Grecia.

La tendenza successiva

Secondo le mappe odierne, dunque, anche il 2025 dovrebbe iniziare sotto la cupola anticiclonica e un clima asciutto su tutto il Paese.

bisognerà probabilmente attendere i giorni subito dopo Capodanno quando masse d'aria molto fredda in discesa dal Nord Europa punteranno dritte verso l'Italia, ma con effetti ancora non ben decifrabile sul fronte previsionale",

Per assistere a un nuovo cambiamento atmosferico "conclude l'esperto. Insomma, dovremo attendere nuovi aggiornamento ma sembra, per adesso, che quest'anno l'inverno si sia incanalato sui binari giusti e abbia intenzione di tornare a interessare molto presto le nostre regioni.