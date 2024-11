Meteo, cambia tutto. La Nina è più debole: cosa significa per l'Italia

Fonte: Noaa/Clima.gov

Annunciata nei mesi scorsi come un evento strong (forte), il fenomeno de La Nina ci sarà ma più debole del previsto: è questo il responso degli esperti del Noaa (Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica) degli Stati Uniti che vedono al ribasso il raffreddamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico con ripercussioni per il meteo globale.

Cos'è La Nina

Innanzitutto spieghiamo di cosa si tratta: La Nina si riferisce alle temperature della superficie marina, che sono più fredde del normale nell'Oceano Pacifico tropicale centrale e orientale e influenzano i modelli meteorologici di tutto il pianeta. Questo fenomeno si ripete nell'arco di pochi anni alternandosi con il "fratello" El Nino (riscaldamento delle acque superficiale) e può persistere anche fino a 18-24 mesi. Che si possa sviluppare La Nina ormai è certo ma con anomalie negative dell'arco di pochi decimi, tra -0,9°C e -0,5°C. " Anche gli eventi deboli possono modificare la circolazione atmosferica globale e produrre alcuni tipici effetti di La Nina come un inverno più secco nella fascia meridionale degli Stati Uniti", spiega il Noaa.

Le ripercussioni per l'Italia

Ma cosa accadrà, dunque, al meteo di casa nostra? In caso di Nina forte solitamente si va incontro a periodi più umidi e più freddi del normale, quindi con maggiori perturbazioni e discese d'aria fredda con piogge e nevicate a bassa quota. Al contrario, un fenomeno debole darebbe comunque vita a questi eventi ma in maniera meno incisiva rispetto a quanto previsto alcune settimane fa. " Le regioni settentrionali e centrali sono spesso soggette a inverni più rigidi in tale contesto (con La Nina forte, ndr) , con maggiori precipitazioni e un aumento delle nevicate, soprattutto sulle Alpi ", speigano gli esperti de Ilmeteo.it, " Diciamo che la probabilità di assistere a un evento di La Nina significativo si è ridotta, ma la situazione rimane dinamica e soggetta a continui aggiornamenti" .

