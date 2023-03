Altro che sole, fate attenzione alle piogge: meteo ingannevole

Marzo, per definizione, è un mese definito "pazzerello" sotto il profilo meteorologico non a caso: passeremo da condizioni uggiose, piovose e fresche all'esplosione della primavera nel giro di 24 ore. A "ingannare" è la stabilità atmosferica di queste ore dal momento che domani, venerdì 10 marzo, le piogge le faranno da padrona su gran parte d'Italia per poi arrivare a 24-25°C di temperatura massima il giorno successivo e per gran parte del fine settimana.

Le zone più colpite

Come spiegano gli esperti de Ilmeteo.it, da ovest è in arrivo una perturbazione che tra 24 ore prenderà in pieno tutte le regioni occidentali, dalla Liguria alla Calabria tirrenica con piogge, acquazzoni e locali temporali. La barriera offerta dall'Appennino garantirà una protezione maggiore alle regioni adriatiche dove si avrà una sfilata di nubi medio-alte ma pochi fenomeni. I momenti maggiormente piovosi saranno concentrati tra mattina e pomeriggio prima di un miglioramento serale che darà il via al fine settimana pienamente primaverile. Qualche pioggia bagnerà anche l'alta Lombardia, il Triveneto e le Marche ma con fenomeni più deboli e sporadici.

25°C, ecco dove

Sabato 11 marzo cambierà di nuovo tutto. " Complici i venti di Foehn, potremo raggiungere i 25°C all’ombra sul Nord-Ovest. Avremo un anticipo di Primavera, che non nasconderà del tutto l’insidia di qualche altro movimento interessante dal punto di vista meteorologico nei giorni seguenti" , ha spiegato il meteorologo Andrea Garbinato. Non farà caldo soltanto al Nord: città come Bari e Cagliari toccheranno 20-21°C durante le ore centrali della giornata, questa soglia potrà essere superata anche su alcune aree di Calabria, Sicilia ma anche sulla Valpadana come abbiamo scritto sul Giornale.it. Pur avendo sempre un ampio soleggiamento, domenica 12 marzo assisteremo a un lieve calo termico grazie a venti di Maestrale ma con temperature diurne che potranno comunque raggiungere 18-19°C su Firenze, Cagliari e Palermo.

Cosa accadrà la prossima settimana

L'esperto lo ha accennato: nei prossimi giorni potrebbe accadere qualcosa di "grosso". I modelli matematici vedono una sciabolata artica nel bel mezzo della prossima settimana in grado, potenzialmente, di creare un nuovo ciclone mediterraneo con temporali, grandinate e persino nevicate a bassa quota al Nord a causa dell'aria fredda che farebbe crollare le temperature facendoci ripiombare in inverno. È una possibilità, come sempre in questi casi bisognerà aspettare i prossimi aggiornamenti per vedere se giungeranno conferme o meno: quantomeno, però, il mese di marzo rispetterà la piena tradizione che lo vede passare da situazioni calde e miti con i primi tepori stagionali a maltempo e crolli termici importanti nell'arco di poco tempo.