Torna l'autunno: segnate queste date sul calendario

Pioggia, pioggia e ancora pioggia: sarà questo il leitmotiv della settimana appena iniziata con un'ondata di maltempo in stile autunnale che colpirà l'Italia interessando tutte le nostre regioni, chi più chi meno ma nessuna esclusa. Sono questi gli aggiornamenti meteo che rincarano la dose su quanto previsto già da alcuni giorni.

Cosa sta per accadere

Le immagini del satellite mostrano cieli coperti al Sud e sulla Sicilia dove piove e fa fresco per essere il 9 maggio, una pausa soleggiata al Centro e le prime nubi in arrivo al Nord segnale dell'importante peggioramento che prenderà corpo nelle prossime ore. " Arriverà un clamoroso ribaltone rispetto ad un anno fa - ha dichiarato Lorenzo Tedici, meteorologo de Ilmeteo.it - sta per iniziare una lunga fase dal sapore quasi autunnale con tantissime piogge e temperature massime spesso inferiori ai 20°C. Maggio dunque si travestirà da novembre e regalerà giornate fresche e piovose" . La buona notizia, purché i fenomeni atmosferici non creino danni, è data da un sollievo della siccità che le piogge in arrivo daranno a molte aree del nostro Paese, specialmente quelle settentrionali.

I giorni peggiori

Si inizia, come detto, questa sera quando i fenomeni colpiranno il Nord-Ovest con il clou di questa prima fase perturbata per mercoledì 10 maggio, domani, quando pioverà tanto praticamente su tutta Italia con fenomeni più intensi che saranno concentrati sulle Marche ma anche in Emilia-Romagna. " Qui purtroppo dobbiamo segnalare che le piogge non saranno benvenute, infatti cadranno spesso su zone altamente vulnerabili dopo l’alluvione del 2-3 Maggio. In pratica i terreni di queste aree sono saturi e il rischio idrogeologico è alto per il distacco, ancora possibile, di qualche frana", sottolinea l'esperto.

Maltempo anche in seguito

L'area ciclonica che si formerà sui nostri mari tra stanotte e domani sarà dura a morire: il maltempo interesserà l'Italia anche giovedì e venerdì con piogge sparse, temporali, acquazzoni e occasionali grandinate specialmente al Centro-Nord mentre al Sud le condizioni meteo miglioreranno temporaneamente con un clima più mite e asciutto. Sembra incredibile per la seconda decade di maggio ma con questo maltempo di stampo autunnale, anche le temperature si adegueranno con valori diurni che non supereranno i 20°C sulle aree bagnate da frequenti piogge. " Questo mix di pioggia e fresco ci farà tornare indietro nel tempo, almeno di 6 mesi… a Novembre, con giacconi impermeabili e ombrelli aperti", aggiunge l'esperto.

La tendenza successiva

Gli ultimissimi aggiornamenti mostrano la formazione di un ciclone mediterraneo per il week-end con altri temporali e fenomeni intensi nella giornata di sabato 13 maggio che insisterebbe anche domenica con una giornata tutt'altro che da mare o da passeggiate all'aria aperta. Insomma, se confermata la fase meteo in arrivo si potrà certamente definire anomala con l'ulteriore prova di quanto ci siamo occupati recentemente sul Giornale.it: l'estremizzazione climatica sempre più frequente alle nostre latitudini.