Meteo, presto uno sbalzo choc delle temperature: tutti i valori previsti

Dal clima pienamente estivo in pieno ottobre si passerà a un contesto molto fresco (in alcuni casi proprio freddo) come fossimo in autunno inoltrato: è sempre più chiaro sulle mappe meteo il tracollo delle temperature su gran parte d'Italia con valori che scenderanno anche di 12-15°C rispetto a quelli attuali.

La diminuzione al Nord

Responsabile dell'ondata di maltempo sull'Italia sarà l'ingresso di aria fredda dal Nord Europa e la formazione di un vortice ciclonico con diffuso maltempo e nevicate sull'arco alpino anche al di sotto dei duemila metri di quota. A partire dalla giornata di domenica ma ancor di più nei primi giorni della prossima settimana, ecco che le città settentrionali passeranno da valori diurni di 30-32°C come quelli registrati nelle ultime ore (30°C ad Alessandria e Parma), a temperature diurne ovunque inferiori ai 20°C: ad esempio, per la giornata di lunedì 16 ottobre Torino e Milano faranno registrare rispettivamente 14 e 15°C di massima, Aosta addirittura 13°C dopo i 28°C delle ultime ore. Dovesse essere confermato, ecco che il tracollo sarebbe anche maggiore di 15°C, un'enormità.

La diminuzione al Centro

Il calo delle temperature si farà sentire anche al Centro Italia: come spiegano gli esperti de Ilmeteo.it e i numerosi record infranti come birilli nei giorni scorsi, i termometri andranno verso il basso di 8-10°C: Firenze, ad esempio, lunedì 16 ottobre non supererà i 20°C di massima contro il 29°C registrati ieri ma sarà ancora peggio martedì 17 ottobre quando, complice il maltempo in piena azione, il capoluogo toscano potrebbe addirittura non superare i 15°C durante il giorno. Discorso simile anche per Roma che dopo aver toccato oltre 30°C, da lunedì le temperature massime si attesteranno tra 21 e 24°C con un calo anche di 8-10°C rispetto a queste e alle prossime ore.

La diminuzione al Sud

Il cambiamento stagionale si farà sentire anche sul nostro Meridione ma in maniera meno marcata: se fino a domenica proseguirà incontrastato il clima estivo, i primi segnali di cambiamento si avranno da lunedì ma soprattutto dalla giornata successiva quando, ad esempio, Bari dovrebbe toccare la punta massima di 20°C (ieri e oggi 30°C), Napoli 22°C (28°C nei prossimi giorni) e Potenza 17°C (contro i 27°C delle ultime ore). Soltanto in Sicilia i riflessi potrebbero essere minimi, se non nulli almeno in questa prima fase, con Palermo che toccherà ancora i 28°C di massima e Catania che martedì 17 ottobre potrebbe essere la città più calda d'Italia con 30°C. Soltanto dalla metà della prossima settimana, anche sull'Isola, il calo termico inizierà a farsi sentire con valori che scenderanno anche di 5-6°C sia di giorno che durante le ore notturne.