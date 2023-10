Meteo, il vero autunno debutta con un ciclone: cosa accadrà sull’Italia

La data da segnare sul calendario sarà quella di sabato 14 ottobre ma da domenica - e ancor di più all'inizio della settimana prossima - il maltempo si impossesserà di gran parte del nostro Paese a suon di piogge, temporali e fenomeni localmente molto intensi. Anche se l'autunno è ufficialmente iniziato da alcune settimane, a livello meteorologico non ce n'è mai stata traccia per colpa dell'anticiclone africano ma sembra voler recuperare il tempo perduto con la formazione di un ciclone sul Mediterraneo responsabile anche di un netto calo delle temperature.

Ecco cosa si prevede

" Un ciclone nato sull’oceano Atlantico punterà la Spagna e raggiungerà in poco tempo l’Italia tra lunedì 16 e martedì 17", ha dichiarato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. " Il vortice sarà alimentato da aria più fresca in quota e sospinto da impetuosi venti di Libeccio e di Scirocco", ha aggiunto l'esperto. Per adesso i modelli matematici vedono le piogge più abbondanti cadere su Liguria, Toscana e Lazio (dove potranno esserci dei nubifragi) in estensione a tutto il Centro-Nord e alle aree meridionali tirreniche.

In questa fase, dalle temperature record che abbiamo registrato nelle ultime ore da Nord a Sud, come abbiamo visto sul Giornale.it si scenderà bruscamente di 10-15°C con la neve che tornerà ad imbiancare le Alpi intorno ai duemila metri di quota e localmente più in basso. Il crollo sarà notevole: la prossima settimana " si scenderà addirittura sotto la media di 5-7°C ", spiega Sanò. Basti pensare che durante le ore più calde della giornata al Nord non si andrà oltre i 16°C, massime non superiori ai 21°C al Centro mentre al Sud e sulla Sicilia farà ancora caldo, a tratti, ma su valori inferiori rispetto ai giorni scorsi.

I primi segnali del cambiamento

Il vortice spazzerà definitivamente l'estate ottobrina che interessa l'Italia da giorni: già nel fine settimana i segnali che le condizioni atmosferiche si faranno sempre più irrequiete le avremo al Nord e sull'alta Toscana con tante nubi e qualche pioggia, ancora meteo stabile al Centro-Sud anche se domenica gli alti versanti tirrenici e adriatici vedranno piogge e acquazzoni sparsi. Il bel tempo resisterà soltanto al Meridione ma, anche su queste zone, da lunedì prossimo si cambierà registro.

La tendenza a medio termine

Il vortice ciclonico sarà duro a morire: secondo le ultimissime elaborazioni la giornata più perturbata dovrebbe essere quella di martedì 17 ottobre ma anche mercoledì e giovedì della settimana prossima saranno molte le nubi e i fenomeni soprattutto al Centro e al Sud. Seppur con delle pause, le condizioni instabili dovrebbero proseguire anche nei giorni successivi: l'alta pressione, molto presto, sarà soltanto un lontano ricordo.