Un treno di cicloni si abbatte sull'Italia: ecco dove ci sarà l'allerta maltempo

Il maltempo è arrivato sull'Italia: da oggi si apre una lunga fase instabile, a tratti perturbata, che interesserà gran parte delle nostre regioni fino al prossimo fine settimana e anche nei giorni successivi come fossimo in autunno. Le condizioni meteorologiche di questo mercoledì mattina vedono piogge e acquazzoni su gran parte del Centro-Nord, il Sud è in "attesa" del peggioramento che arriverà nel corso della giornata e almeno due cicloni mediterranei entro domenica 14 maggio.

Ecco cosa accadrà

" Un treno di cicloni a maggio come non si vedeva da molti anni. Il Primo Maggio, puntuale, arrivò il primo ciclone con piogge torrenziali associate all’alluvione in Emilia Romagna tra il 2 ed il 3. Da quei giorni, il tempo non è mai migliorato in modo deciso, salvo durante lo scorso weekend che è stato soleggiato e caldo ", ha spiegato Lorenzo Tedici, esperto de Ilmeteo.it. Anche se siamo a un passo dalla stagione estiva, i prossimi giorni avremo meteo tutt'altro che primaverile come spiega lo stesso esperto. " Le previsioni al momento indicano, almeno fino al 20 Maggio, una situazione quasi autunnale al Centro-Nord, mentre al Sud potremmo avere anche fasi soleggiate e localmente calde" .

L'allerta della Protezione Civile

Come abbiamo visto sul Giornale.it, per la giornata odierna 13 regioni italiane sono a rischio fenomeni localmente intensi con un occhio di riguardo all'Emilia-Romagna dove vige l'allerta rossa: colpa di " un nuovo ciclone che porterà maltempo al Centro-Nord con piogge e temporali localmente anche intensi", afferma Tedici. La giornata di giovedì 11 maggio vedrà altre piogge e temporali sul Triveneto mentre, durante le ore pomeridiane, saranno frequenti al Centro. Migliorerà in maniera parziale al Sud dove il meteo sarà più asciutto anche se non mancheranno acquazzoni sparsi soprattutto nel pomeriggio.

La tendenza per il week-end

Se la giornata di venerdì sarà la migliore con un temporaneo miglioramento al Centro-Sud ma ancora nubi e piogge al Nord, nella giornata di sabato è prevista la formazione " di un altro ciclone tra Mar Ligure e Mar Tirreno con forti piogge in spostamento da Sud-Ovest verso Nord-Est", dichiara il meteorologo. Una nuova ondata di maltempo colpirebbe tutte le nostre regioni centro-settentrionali con fenomeni più intensi specialmente su Triveneto, Liguria e Toscana. Situazione opposta all'estremo Sud con un promontorio di alta pressione che porterà le temperature massime nuovamente vicine ai 30°C.

La prossima settimana, poi, l'Italia rimarrà bersaglio di nuovi affondi perturbati atlantici con le condizioni atmosferiche estremamente variabili e instabili e nuove occasioni per piogge e temporali: vista la distanza dagli eventi, sarà necessario attendere nuovi aggiornamenti. L'alta pressione, almeno per una settimana o forse più, rimarrà spettatrice non protagonista.