Tra notti e mari tropicali: cosa significa e quando avremo una svolta meteo

Siamo ormai entrati nella fase più calda non soltanto dell'estate ma di tutto l'anno: la media delle temperature massime e minime previste da nord a sud d'Italia ci dicono che in questi giorni si stanno raggiungendo i picchi più elevati e che, di conseguenza, nel breve e medio-termine inizierà anche una fisiologica ma graduale inversione di tendenza delle condizioni meteorologiche. La forza dell'anticiclone africano si farà sentire anche durante le ore notturne con la temperatura del mare che in alcune località sfiora ormai addirittura i 30°C.

Le notti tropicali

Saranno molti gli italiani che la prossima notte, quella di San Lorenzo, rimarranno svegli a lungo per osservare le stelle cadenti in cielo: ebbene, gli esperti spiegano che tra sabato e domenica le temperature minime " non scenderanno mai sotto i 20°C in pianura, rendendo (come da definizione scientifica) la Notte di San Lorenzo una ‘Notte Tropicale di San Lorenzo’", spiega Mattia Gussoni de Ilmeteo.it. Con notte tropicale, appunto, si identificano le minime che non vanno sotto la soglia appena menzionata e gli esempi sono numerosi: da Aosta con 22°C a Torino con 24°C fino a Milano con 26°C mentre Genova farà registrare addirittura 27°C durante la notte; al Centro i valori più elevati tra Firenze e Roma con 24-25°C, al Sud e sulle Isole avremo 24°C a Cagliari e 25°C a Napoli e Palermo. " In alcune città di pianura la temperatura minima non scenderà sotto i 27-28°C sfiorando il limite termico di una ‘notte super tropicale’ (quando la minima è superiore o uguale a 30°C)" .

Le temperature del mare

Non ci si pensa spesso ma anche il mare, ormai, ha toccato l'apice di valori più elevati dell'anno: le numerose ondate di caldo africano e il mancato ricambio termico dovuto alla mancanza di vento e perturbazioni ha fatto accumulare tanto calore superficiale tant'é che in molte località hanno valori simili a quelli dei Tropici. Gli esperti indicano in 28,6°C la temperatura del mare di Bari, un decimo di grado in più a Cala Mariolu, in Sardegna, mentre 28°C tondi si segnalano a Riccione. Di poco inferiori (intorno ai 27,8°C) sui mari toscani e siciliani. Di conseguenza, ormai il refrigerio non arriva nemmeno dal mare ed ecco perché soprattutto di notte i valori di afa e umidità saranno inevitabilmente elevati. Soltanto chi ha scelto le località di villeggiatura in montagna avrà un clima molto più accettabile.

La svolta meteo

Le notizie non sono eccezionali: almeno altri 5-6 giorni di sofferenza prima di un cambiamento atmosferico che inizierà dal Nord intorno al 16-17 agosto. Si tratta degli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici che necessitano di ulteriori conferme nei prossimi giorni.

Anche se in questi giorni, in ogni caso, non si toccheranno valori record a tratti il caldo diventerà poco sopportabile specialmente durante le ore centrali della giornata e nelle località in cui di notte i livelli di afa provocati da Caronte saranno più elevati.