Doppio vortice sull'Italia: ecco dove arriva oltre mezzo metro di neve

Quasi tutta Italia si è svegliata sotto una coltre di nubi a causa di un vortice ciclonico che farà sentire la sua influenza per l'intero fine settimana appena iniziato: cadrà molta neve sulle Alpi ma attenzione anche a piogge e locali nubifragi.

Fino a 60 cm di neve

Dopo "l'antipasto" della giornata di ieri, febbraio debutta in maniera instabile e perturbata per molte regioni italiane: parliamo innanzitutto del Nord Italia che oggi vivrà la fase clou del maltempo con nevicate molto abbondanti soprattutto su Valle d'Aosta e Piemonte dove nell'arco di 24 ore potranno accumularsi fino a 60 cm di neve fresca al di sopra degli 8-900 metri di quota. I fenomeni si sposteranno anche sul Nord-Est nel corso della giornata imbiancando le principali località sciistiche e di villeggiatura. Nevicate previste anche sull'Appennino centro-settentrionale ma i quantitativi finali saranno minori con una quota più elevata (oltre i 1.500 metri) per il flusso umido meridionale che manterrà elevate le temperature.

Piogge e nubifragi

Se in montagna cadrà la neve, sulle zone costiere e di pianura sarà la pioggia protagonista del primo week-end di febbraio: sabato 1 febbraio il maltempo colpirà essenzialmente Nord e Toscana con i fenomeni più intensi ma l'attenzione si sposta sulla seconda parte di oggi quando un ciclone mediterraneo in formazione sul Nord Africa si farà sentire già dalla nottata di domenica 2 febbraio " con piogge intense e diffuse, temporali e anche locali grandinate soprattutto sulle due Isole Maggiori, lungo l'area ionica e il settore più meridionale della Puglia. il tutto sarà accompagnato anche da un sensibile rinforzo dei venti di Scirocco", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it.

La tendenza successiva

Il meteo sarà migliore al Nord e al Centro seppur con qualche residua pioggia sulle zone adriatiche centrali. La prossima settimana, invece, tornerà l'anticiclone su quasi tutto il Paese regalando nuovamente cieli sereni e temperature diurne molto spesso superiori alle medie del periodo. Soltanto Sud e Sicilia sperimenteranno altre nubi e piogge ma per i dettagli saranno necessari i prossimi aggiornamenti.

Il vero inverno, dunque, rimane ancora lontano dal Mediterraneo nel periodo dell'anno in cui dovrebbe fare più freddo ma nulla è perduto: importanti movimenti troposferici segnalati dalle mappe fanno ipotizzare un prosieguo di febbraio su "canali" certamente più freddi e invernali rispetto a quelli attuali. Per il momento sono soltanto ipotesi ma la stagione invernale ha ancora molto da dire anche sul nostro Paese: mai dare per spacciato l'inverno ai primi di febbraio.