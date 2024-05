Meteo pazzo con piogge e caldo africano: il maltempo spacca l'Italia in due

Un'altra perturbazione è in procinto di arrivare in Italia da ovest rendendo nuovamente l'atmosferta fortemente instabile e irrequieta con fenomeni di forte intensità ma non sarà così dappertutto: Sud e Sicilia sperimenteranno l'ondata di caldo africano più intensa del 2024 con temperature massime che in alcuni casi saranno paragonabili a quelle che si raggiungono in piena estate. Il meteo, quindi, dividerà idealmente a metà il Paese con il Centro "terra di confine".

Forte maltempo al Nord

In pieno Oceano Atlantico un ciclone sta interessando i settori europei più occidentali ma sarà in grado di inviare un fronte instabile verso le regioni settentrionali. " L'ingresso delle correnti fredde sui nostri mari favorirà la formazione di un ciclone destinato a provocare piogge e temporali al Nord, in particolare durante le giornate di martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 maggio", spiega Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. " A causa dell'ingresso irruento dell'aria fredda in quota non si possono escludere fenomeni estremi a livello locale, come trombe d'aria e grandinate, visti i forti contrasti che si verranno a creare proprio sul nostro Paese" .

Caldo estivo al Sud

Ma perchè al meridione la situazione meteo sarà diametralmente opposta? Il minimo di bassa pressione del vortice ciclonico, ruotando come sempre in senso antiorario, richiamerà aria molto calda direttamente dal deserto del Sahara: in questo modo ecco la veloce e intensa espansione verso nord con tutte le regioni meridionali sotto una cappa africana e temperature massime ben al di sopra delle medie di metà maggio. Le punte massime " potrebbero raggiungere i 35°C in Calabria e Puglia e addirittura sfiorerà la soglia dei 38/40°C sulle zone interne della Sicilia" . E al Centro, cosa accadrà? Sarà una via di mezzo con acquazzoni e temporali specialmente sulla Toscana e sulle regioni adriatiche, cieli più aperti sul Lazio dove sarà basso il rischio di fenomeni.

La tendenza successiva

Non sembra, però, che l'anticiclone africano sia in grado di "chiudere" la Porta Atlantica e riportare il bel tempo ovunque: se fino a giovedì vivremo le condizioni meteorologiche appena descritte, venerdì 17 maggio le regioni settentrionali continueranno a essere bersagliate da acquazzoni e temporali seppur in un contesto migliore rispetto ai giorni precedenti, ancora sole e caldo al Centro-Sud. La tendenza per il prossimo fine settimana sembra essere favorevole a nuove precipitazioni sul Nord-Ovest (sabato) e instabilità pomeridiana al Centro-Sud (domenica). Sarà molta la pioggia che cadrà sulle regioni settentrionali lungo tutto questo lasso di tempo e stimata in accumuli ben superiori ai 100-150 mm sulle aree più colpite dal maltempo.