Piogge e nevicate fino a inizio febbraio: cosa aspettarsi dal meteo

Ascolta ora 00:00 00:00

Mezza Italia nella morsa del maltempo: un'intensa perturbazione atlantica arrivata nella giornata di lunedì impegna con piogge, temporali e nevicate sulle zone montuose praticamente tutto il Centro-Nord mentre Sud e Sicilia sono alle prese con un aumento delle temperature a causa dei venti meridionali a essa collegata. Le ultimissime elaborazioni meteo ci dicono che il maltempo non mollerà così facilmente durando fino all'inizio del nuovo mese.

Cosa succede in Italia

" Un vasto ciclone sulle Isole Britanniche invia corpi nuvolosi e piogge verso l’Italia ": a dirlo è Lorenzo Tedici, meteorologo del Ilmeteo.it, spiegando che si è aperto un periodo favorevole ai fronti atlantici con l'anticiclone che rimarrà ben defilato. La giornata odierna vedrà nuovi e intensi fenomeni al Nord con nevicate sulle Alpi a partire dai mille metri mentre nel pomeriggio si concentrerà soprattutto sul Triveneto con instabilità anche sulle regioni tirreniche. In questa fase attenzione al forte vento che colpirà Sardegna e Liguria ma specialmente l'Appennino settentrionale dovrà fare i conti con raffiche superiori a 100 Km/h.

L'ingerenza dei cicloni atlantici

Come detto dall'esperto, l'Atlantico in questo periodo è una "macchina" di continuo maltempo che influenzerà anche il nostro Paese: se per mercoledì 29 gennaio è prevista una piccola pausa seppur alcune piogge bagneranno ugualmente le aree tirreniche e il Sud, da giovedì 30 gennaio " assisteremo a un fenomeno particolare: successivi cicloni si 'staccheranno' dal flusso perturbato nord atlantico e scenderanno verso il nord Africa", spiega l'esperto. Cosa significa per l'Italia? Che si formerà una "goccia fredda" la quale interesserà giovedì 30 gennaio principalmente il Nord-Ovest con cieli coperti, piogge e nevicate sui rilievi alpini.

Maltempo fino a febbraio

L'ultimo giorno del mese di gennaio un altro fronte perturbato, collegato al ciclone atlantico, si staccherà puntando prima la Germania e la Francia e poi le Isole Balerai. " In questo movimento - spiega Tedici - il maltempo si presenterà in Italia dapprima in modo isolato al settentrione, poi in modo diffuso sabato 1 febbraio al Nord-Ovest e sulle regioni tirreniche centrali (tra Toscana e Sardegna)" . Ma non è ancora finita, il primo week-end del nuovo mese sembra ormai compromesso a livelli meteo visto che domenica 2 febbraio bisognerà tenere gli ombrelli aperti su tutto il Centro-Sud dove le piogge saranno diffuse.

Come si può osservare, si è aperta una fase molto dinamica con piogge

e nevicate che in molti casi saranno benefiche per le nostre regioni: per un pausa dal maltempo bisognerà aspettare l'inizio della prossima settimana quando potremmo fare i conti con una discesa d'aria fredda dai Balcani.