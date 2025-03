Piogge monsoniche o caldo anomalo? Italia spaccata in due: le previsioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Una settimana folle dal punto di vista meteo con eccessi meteo da un lato e dall'altro: se al Nord Italia sono previsti piogge intense con possibili nubifragi e quantitativi piovosi elevatissimi in pochi giorni e ben superiori alle medie dell'intero mese di marzo, all'estremo Sud si avrà un assaggio estivo con valori diurni di temperature che potranno toccare e superare i 30°C in concomitanza del fine settimana.

Fino a 300 mm di pioggia

Iniziamo parlando del maltempo e delle aree più a rischio: ben 4 perturbazioni tra oggi e il prossimo fine settimana scaricheranno fino a 300 litri di acqua per metro quadro a Udine, in Friuli Venezia-Giulia, che risulterà una delle regioni più colpite. " Per capire il quantitativo mostruoso di queste piogge è come rovesciare un’intera piscina olimpionica (2.500.000 litri) su un campo da calcio. Ovviamente si rischiano delle alluvioni", spiega Lorenzo Tedici de Ilmeteo.it. Oltre al Friuli, tanta altra pioggia è attesa in Liguria e Trentino Alto-Adige con accumuli comunque superiori ai 200 mm.

Un anticipo d'estate

La primavera deve ancora iniziare (dal 21 marzo) ma la Sicilia si prepara ai primi 30°C dell'anno: le correnti da Scirocco che favoriranno l'estremo maltempo al Nord faranno lievitare le temperature massime a partire da venerdì 14 marzo quando si raggiungeranno già valori intorno ai 25-27°C ma con la punta di addirittura 31°C previsti a Siracusa sabato prossimo. " Oltre a queste impensabili anomalie, ci sarà la normalità, che comunque sarà estrema: entro domenica l’estrema normalità sarà caratterizzata da almeno 4 forti perturbazioni atlantiche che colpiranno soprattutto il Nord, il versante tirrenico del Centro e in misura minore il Sud", spiega l'esperto.

Tra neve ed eventi estremi

In sintesi, massima attenzione oggi al Nord-Ovest con maltempo via via più intenso mentre mercoledì 12 marzo sarà la giornata dove le piogge dominieranno da Bolzano a Messina con i quantitativi più elevati in Friuli. Attenzione anche a giovedì quando i fenomeni si accaniranno soprattutto al Centro.

In tutto questo le Alpi faranno il pienone di neve con addirittura quasi due metri di neve fresca, oltre i duemila metri, specialmente tra Lombardia e Triveneto. Il meteo non sembra migliorare nemmeno nel prossimo week-end ma per i dettagli serviranno nuovi aggiornamenti: per rivedere l'anticiclone, probabilmente, dovremo aspettare l'inizio della nuova settimana.