In vacanza a Pasqua? Con l'ombrello. Piogge, temporali e grandine: cosa aspettarsi

È appena iniziata una settimana, quella che ci porterà alla domenica di Pasqua, di severo maltempo specialmente per alcune regioni italiane dove cadranno quantitativi piovosi molto importanti e che in pochi giorni potranno superare abbondantemente le medie del mese di aprile. Non mancheranno temporali e grandinate vista l'importante energia in gioco a causa del contrasto tra aria fredda in quota e quella più mite in risalita dal Nord Africa.

Quali sono i rischi

" Sono in arrivo cinque giorni di severo maltempo sull'Italia con il rischio più che concreto di precipitazioni abbondanti e addirittura di alluvioni lampo ", spiega il meteorologo Mattia Gussoni. Già lunedì 14 aprile tutta Italia è sotto una coltre di nubi ma se al Sud e sulla Sicilia si tratta per lo più di nubi sterili, il discorso è diverso per il Centro-Nord dove già oggi saranno abbondanti le piogge specialmente nella seconda parte della giornata. L'attenzione, però, è rivolta soprattutto a mercoledì e giovedì quando le piogge potranno assumere l'intensità di nubifragio e imponenti nubi temporalesche porteranno anche la formazione di grandine. Su Campania, Calabria e Sicilia sarà protagonista il vento da Scirocco con raffiche anche di 100 Km/h e mareggiate sulle coste esposte.

Le regioni più colpite

Purtroppo alcune mappe propongono anche scenari alluvionali dal momento che " in poche ore potrebbero cadere fino ad oltre 300 mm d'acqua (ovvero oltre 300 litri d'acqua su una superficie di un metro quadrato!). Pensate, si tratterebbe dell'equivalente di tutta la pioggia che solitamente cade in tre mesi interi, concentrata però in poche ore!", aggiunge Gussoni. Le regioni che andranno monitorate attentamente saranno Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto settentrionale, Friuli Venezia-Giulia mentre per le regioni centrali massima attenzione soprattutto a Toscana e Lazio. Trattandosi di una fase meteo delicata, è bene informarsi quotidianamente specialmente per tutti quelli che dovranno effettuare spostamenti.

La tendenza per Pasqua e Pasquetta

Passata la fase clou del maltempo, Venerdì Santo le condizioni meteo si manterranno ancora instabili soprattutto al Centro-Nord con nuove occasioni per acquazzoni sparsi seppur non così violenti come nei giorni precedenti.

Il sole potrebbe riaffacciarsi specialmente sabato 19 aprile ma già per la Domenica di(20 aprile) e il giorno disembra che bisognerà avere gli ombrelli a portata di mano per il rischio di nuove piogge e temporali ancora una volta al Centro-Nord mentre il Sud dovrebbe essere maggiormente protetto dall'anticiclone. Trattandosi, in quest'ultimo caso, di previsioni a medio termine e con ancora un certo margine di incertezza, per sciogliere la "prognosi" meteo serviranno i prossimi aggiornamenti.