Torna il maltempo: piogge e temporali intensi, le regioni più colpite

Dopo alcuni giorni con l'anticiclone africano lo scenario atmosferico sull'Italia è cambiato: da ovest avanza una perturbazione atlantica che farà sentire i suoi effetti soprattutto al Centro-Nord dove avremo a che fare con piogge e temporali anche di forte intensità. Da oggi e per alcuni giorni nella settimana che ci porterà a Pasqua le condizioni meteo saranno spesso instabili e votate al maltempo.

Le regioni coinvolte

Le immagini del satellite sono molto eloquenti e mostrano praticamente tutta Italia sotto una coltre di nubi ma non dappertutto si verificheranno le piogge come nel caso del Sud e della Sicilia dove il clima si manterrà asciutto e le temperature piuttosto elevate e superiori ai 20°C. Discorso diverso per Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Triveneto dove la giornata di domenica 13 aprile vedrà piogge diffuse, acquazzoni e locali temporali. I fenomeni si potranno spingere anche a Marche e zone interne del Centro. " Su queste regioni il fronte perturbato insisterà fino alla serata inoltrata, accompagnato da nubi compatte e piogge persistenti", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it.

Venti e temperature

La Domenica delle Palme, però, non vedrà soltanto nubi e piogge ma i venti che soffieranno da Scirocco saranno moderati e intensi specialmente al Sud e sulle regioni tirreniche. " Le raffiche potranno risultare intense, con un conseguente aumento del moto ondoso, in particolare sui bacini occidentali e intorno alle due Isole Maggiori", aggiungono gli esperti. Dopo il netto aumento degli ultimi giorni, le temperature massime torneranno a scendere soprattutto al Nord e al Centro a causa delle piogge e dell'assenza del sole ritornando nelle medie del periodo o leggermente al di sotto. Come anticipato, valori diversi al Sud e sulla Sicilia dove l'anticiclone africano riuscirà comunque a far sentire la sua influenza e il clima sarà decisamente mite.

La tendenza successiva

" Il peggioramento odierno potrebbe rappresentare solo il preludio a una fase più dinamica e instabile nei giorni a seguire, in attesa di un possibile nuovo impulso perturbato già all’inizio della prossima settimana": eh si, i modelli matematici anche quest'oggi dipingono scenari votati al maltempo anche per gran parte dei prossimi giorni e fino alle porte di Pasqua.

I giorni peggiori sembrano essere quelli di mercoledì 16 e giovedì 17 aprile quando sul Mediterraneo potrebbe formarsi un vortice ciclonico in grado di provocare forti fenomeni da Nord a Sud con alcune aree che potrebbero essere colpite da nubifragi e quantitativi piovosi ben superiori ai 100 mm in poco tempo. Per i dettagli e le zone più a rischio dovremo comunque attendere i prossimi aggiornamenti.