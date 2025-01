Il ritorno del maltempo: nubifragi e tanta neve sulle Alpi, le aree più a rischio

Ascolta ora 00:00 00:00

La debole perturbazione presente oggi sul nostro Paese provocherà fenomeni soprattutto sul Nord-Est e al Centro ma è dall'inizio della prossima settimana che si concentra la nostra attenzione: sul Mediterraneo arriverà una nuova e forte ondata di maltempo con un importante carico di piogge e nevicate anche di forte intensità. Si temono nubifragi e le relative criticità specialmente su alcune regioni.

Fino a 300 mm di pioggia

La colpa è da attribuire a un ciclone atlantico che si formerà nelle prossime ore tra le Isole Britanniche e la Scandinavia: da qui sarà inviata una perturbazione in ingresso sull'Italia con le giornate più a rischio da lunedì 27 a mercoledì 29 gennaio a iniziare dal Nord. " Secondo gli ultimi aggiornamenti le zone maggiormente a rischio di veri e propri nubifragi saranno la Liguria e il Nord.Est dove sono previste cumulate oltre i 200/300 mm di pioggia in poche ore", spiega Mattia Gussoni, esperto de Ilmeteo.it.

Il maltempo si estende

Oltre alle regioni settentrionali, l'ondata di maltempo investirà anche il resto del Paese con temporali anche intensi soprattutto su Toscana e Lazio, più al riparo in un primo momento le zone adriatiche e il Sud ma anche su queste aree il peggioramento arriverà a partire da mercoledì. La perturbazione sarà seguita da venti umidi da Sud, motivo per il quale le temperature non si manterranno così basse e le nevicate si avranno soltanto in montagna. Meteo instabile anche nella seconda parte della settimana con nuove piogge soprattutto al Centro-Sud per la persistenza della perturbazione che sposterà pian piano il suo centro d'azione.

Dove cadrà più neve

Questa forte perturbazione in arrivo sull'Italia farà cadere tantissima neve soprattutto sull'arco alpino per la felicità degli operatori turistici e gli appassionati: inizialmente si partirà con le Alpi occidentali e nevicate al di sopra dei 1.200 metri, poi sarà la volta di Dolomiti e Appennino settentrionale. Nei primi giorni della settimana la quota neve, con l'arrivo del fronte freddo, si abbasserà fino a partire dai 900 metri soprattutto su Piemonte, Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia. " Si tratterà sicuramente di una delle nevicate più abbondanti in assoluto di questo inverno a quote medio alte.

Infatti entro la fine dell'evento gli accumuli potranno sfioraredi altezza in località oltre i 1500/2000 metri di quota", aggiunge l'esperto.

Prepariamoci, dunque, a una settimana con nubi e numerose occasioni per piogge e nevicate da Nord a Sud: l'alta pressione, nei prossimi giorni, rimarrà lontana dal nostro Paese.