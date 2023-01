"Ora inizia il vero inverno": gli effetti dell'ondata di gelo in Italia

L'inverno, quello con Ia I maiuscola, ha fatto il suo prepotente ingresso in Italia: nevica diffusamente su Alpi e Appennini, ma la vera notizia è il ritorno della neve in pianura, come nelle città di Verona e Vicenza, ma anche in altri capoluoghi del Nord, a quote collinari anche in Sardegna e Toscana. Tutto questo è opera del ciclone polare Thor che è arrivato con il suo carico di gelo e maltempo dalla Groenlandia fino al Mediterraneo.

"Caldo anomalo finora"

Attenzione, però: non è prevista alcuna ondata di freddo eccezionale come ha sottolineato il climatologo dell'Università di Torino, Claudio Cassardo. " Sta iniziando l’inverno. Nei prossimi giorni rientreremo nelle temperature medie della stagione. Di anomalo c’è solo il caldo registrato finora", ha spiegato a Repubblica. Il problema è che siccome mezza Italia è stata sopra le medie stagionali per molte settimane, la sensazione è che faccia più freddo del normale, pur trattandosi di valori che sono normali per questo periodo dell'anno. " Ci siamo abituati al clima mite e la differenza di temperatura nei prossimi giorni si farà notare - ha aggiunto - m a il freddo dei prossimi giorni non sarà eccezionale. Anzi darà finalmente beneficio alle nostre piante" .

Neve nei prossimi giorni: le zone colpite

La ferita aperta sul nostro Paese sarà lenta a guarire, tant'è che i meteorologi prevedono altri 10 giorni con neve e gelo almeno fino a fine gennaio: lo ha detto Andrea Garbinato de IlMeteo.it. Intanto, tra oggi e domani continueranno le nevicate tra basso Veneto, Toscana ed Emilia, venerdì altre nevicate a bassa quota in Sardegna. Il timore è che il ciclone Thor possa provocare raffiche di vento fino a 150 km/h tra Calabria e Sicilia. Nevicate a quote basse tra domani e sabato anche sulle regioni adriatiche fino a 100 metri sul livello del mare mentre in Calabria si fermerà intorno a 350 metri. La neve potrebbe cadere dai 600-700 metri in sù anche sulla Sicilia nella giornata di domenica, quando al Centro-Nord si assisterà a un generale miglioramento ma con un clima sempre più freddo.

Crollano le temperature minime

I cieli sereni e la presenza della neve fino in pianura spingeranno verso il basso la colonnina di mercurio: punte di -4°C in città come Torino, Milano, Bologna, Vicenza e Padova nella notte tra sabato e domenica. Minime vicine allo zero anche a Firenze e Roma con possibili gelate notturne. Come detto, il maltempo potrà subire una nuova accelerata tra lunedì e martedì con nuove nevicate a bassa quota al Nord e sulle regioni adriatiche in un contesto molto freddo per tutto il Paese: l'inverno, per adesso, ha deciso di rimanere per un po'.