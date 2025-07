Temporali, crollo termico di 15°C: cosa succede all’estate

Il super caldo ha le ore contate: mentre il Sud vivrà un ultimo sussulto africano con temperature anche superiori ai 40°C, il Nord si prepara a fare i conti con forti temporali sintomo dell'aria molto fresca per il periodo in arrivo dall'Europa centro-settentrionale e che entro domenica raggiungerà anche il meridione con un calo termico nell'ordine dei 10-15°C e un drastico cambio di rotta per la fase clou dell'estate.

Temporali e grandinate al Nord

Una vasta area di bassa pressione presente sulla Francia sarà determinante per quel ricambio d'aria atteso durante il finse settimana ma sulle regioni settentrionali sono già presenti nubi e temporali sparsi che si andranno a intensificare nel corso del pomeriggio. Già nelle scorse ore si sono accumulati " 70mm sulla provincia di Bolzano, 60mm tra Torinese e Astigiano, 30mm tra Cuneese e Genovese", spiegano gli esperti di 3BMeteo. Nuovi temporali si formeranno anche nella giornata di venerdì 25 luglio al Nord, più probabili sulle regioni centro-occidentali, con nuove repliche (ma meno diffuse) anche sabato 26 luglio.

15°C in meno nel week-end

Situazione meteorologica diametralmente opposta al Sud e sulla Sicilia che in queste ore stanno sperimentando un nuovo aumento termico per aria caldissima in arrivo dal Nord Africa: sarà venerdì 25 la giornata più calda con valori diurni fino a 42-43°C sulle aree interne della Sicilia ma punte di 40-42°C anche su Puglia, Basilicata e Calabria. Attenzione, però, perché freschi venti di Maestrale irromperanno nella giornata di domenica spazzando letteralmente via il caldo africano e facendo crollare la colonnina di mercurio anche di 10-15°C rispetto alle ore precedenti.

La tendenza successiva

" L'ingresso di una massa d'aria di matrice nord atlantica completamente diversa metterà fine a questa ondata di caldo a partire da sabato ma definitivamente entro domenica. Su alcuni settori si potrà finire anche leggermente sotto media", sottolineano gli esperti di 3BMeteo. La nuova settimana si aprirà con un clima ampiamente sopportabile ovunque: basti pensare che al Nord le massime di lunedì saranno comprese tra 24 e 26°C con un ulteriore lieve calo, al Centro tra 26 e 28°C e al Sud fra 30 e 32°C.

L'ottima

notizia è che il caldo africano se ne starà lontano per un po': nella seconda parte della prossima settimana avremo un lieve rialzo termico ma le massime saranno comunque entro le medie o soltanto leggermente al di sopra.