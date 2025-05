Milano Film Fest con Santamaria: oltre 100 pellicole

Ascolta ora 00:00 00:00

Prima edizione del Milano Film Fest, la manifestazione che si terrà dal 3 all'8 giugno con la direzione artistica di Claudio Santamaria, nei luoghi della cultura, come al Piccolo Teatro Strehler di Milano e al cinema Anteo, e per le vie della città. Il festival è un progetto di Fondazione Milano Film Fest, che unisce quattro realtà cittadine - Il Cinemino, Esterni, Fondazione Dude e Perimetro - insieme al Comune. Oltre 110 i film in programma, tra anteprime e serate speciali, in sala e nei luoghi della città. In giuria per i lungometraggi James Franco, Margherita Buy, Francesco Di Leva, Isabella Ragonese, Claudio Giovannesi, per i corti Valentina Lodovini, Paola Randi, Luca Bigazzi, Romana Maggiora Vergano e Luca Lucini. Anteprime con Alessandro Gassman e Francesco Gheghi, dietro le quinte dei The Jackal, un tuffo nel cult dei Novanta con J-Ax e Dj Jad. E tanto cinema: dall'apertura con «June & John» di Luc Besson alla chiusura thrilling con «The Ugly Stepsister» di Emilie Blichfeldt. Fino all'omaggio alla Milano di ieri, con gli auguri ai 90 anni di Enzo Jannacci e con la memoria della MalaMilano dei '70 - tra poliziotteschi, Manetti bros. e Stefano Nazzi.

Ogni sera spazio anche alla musica live con le giovani proposte del laboratorio creativo di Manuel Agnelli.

In programma anche incontri e talk, proiezioni gratuite nei giardini e nelle piazze della città con la sezione 'Scintille', un'ampia sezione industry nelle sale del Castello Sforzesco e l'academy con i lavori delle scuole di cinema della città.