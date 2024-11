Riapre la cucina di via Giusti

Ascolta ora 00:00 00:00

Completati i lavori di riqualificazione del Centro cucina Giusti, chiuso dal 2023. Milano Ristorazione e Comune, spiega una nota, «hanno lavorato ai necessari interventi strutturali ed è ufficiale la riapertura del centro che, con una capacità produttiva di 1.600 pasti al giorno, riprende la sua attività, assicurando alle scuole del territorio un servizio di qualità in grado di soddisfare sempre meglio le necessità alimentari di studenti e personale scolastico».

L'intervento di riqualificazione, finanziato con oltre 400mila euro, ha migliorato la funzionalità del centro, «mantenendo elevati standard di igiene e migliorando ulteriormente le condizioni di sicurezza per i lavoratori». Così il vicesindaco Anna Scavuzzo: «I lavori che hanno portato alla riapertura del Centro cucina Giusti hanno migliorato efficienza e qualità nel lavoro e nella preparazione dei cibi, segno della grande attenzione che il Comune e Milano Ristorazione danno all'attuazione della Food Policy in particolare per tutto ciò che riguarda la ristorazione scolastica. L'ottima collaborazione di Milano Ristorazione permette di realizzare anche progetti innovativi per gli spazi che ospitano i pranzi di bambine e bambini».

E Davide Vincenzo Dell'Acqua, presidente di Milano Ristorazione: «Siamo estremamente soddisfatti del risultato ottenuto con questa riapertura. Il nostro obiettivo è garantire pasti per tutti, e insieme offrire un servizio che promuova la salute e il benessere dei bambini, del personale scolastico e dei nostri lavoratori e lavoratrici».