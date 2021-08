Via Adriano, la scuola media a fianco del dormitorio dei tossicodipendenti

Il Comune annuncia per settembre l'apertura della nuova scuola media di via Adriano 60. Si tratta di un edificio nuovo e all'avanguardia, che si trova però affianco alle palazzine diroccate, occupate da tossicodipendenti che destano grande preoccupazione nel quartiere.

Così se l'assessore all'Urbanistica del Comune Pierfrancesco Maran il 18 agosto annunciava la fine imminente dei lavori per il nuovo edificio, che dovrebbe aprire per l'inizio del nuovo anno scolastico, i residenti del quartiere e l'associazione ViviAdriano sottolineano con forza la pericolosità della convivenza forzata della scuola media con il degrado conseguente alla presenza dell'edificio abbandonato proprio a fianco, come più volte denunciato anche dal Muncipio 2.

La nuova scuola media sarà appunto ecosostenibile dal momento che è dotata di pannelli fotovoltaici, palestra, biblioteca e ben 15 aule didattiche nonché laboratori. I lavori, partiti nell'autunno del 2020, sono costati 9 milioni e 375mila euro.

Un investimento che rischia in parte di venire vanificato dal contesto di degrado in cui versa la scuola. Duplice il problema per Davide Soldani, candidato al Municipio 2 per Fratelli d'Italia: «Ieri mattina ho effettuato un sopralluogo e d avanti al civico 60 di via Adriano mi sono ritrovato davanti il solito dormitorio diroccato, mentre i lavori sono ancora incompiuti a soli 7 giorni lavorativi dalla data di scadenza del cantiere, ossia il 31 agosto. Davvero la scuola sarà pronta per l'avvio del nuovo anno scolastico? - si chiede-. E davvero i nostri concittadini della zona 2 avranno il coraggio di mandare i propri figli in una scuola a pochissimi metri da un dormitorio non ancora demolito e insicuro?

L'assessore Maran sollecitato dai cittadini e dall'associazione su facebook non ha risposto nè alla richiesta di conferma della data del 2023 per l'abbattimento della palazzina nè alla richiesta di messa in sicurezza in vista l'imminente apertura della scuola media. Intanto Soldani annuncia «altri sopralluoghi insieme ai candidati al comune di Milano nella lista di Fratelli d'Italia, Francesco Rocca e Chiara Valcepina».