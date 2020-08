Assalti ai tassisti: in manette due rapinatori

La polizia ha fermato un 22enne italiano e un egiziano 27enne, accusati di avere commesso a Milano il 10 e 12 agosto scorsi delle rapine con aggressione ai danni di tassisti. Le indagini sono state coordinate dalla Procura del capoluogo lombardo. I fermati, residenti nel quartiere Quarto Oggiaro e con precedenti, sono stati bloccati dai poliziotti della Squadra Mobile di Milano e del Commissariato «Quarto Oggiaro», alla Stazione di Rogoredo mentre stavano per darsi alla fuga a bordo di un treno diretto in Salento.

In occasione delle rapine, fingendosi clienti, avevano chiesto di essere trasportati sino in prossimità del quartiere dove risiedono e, una volta terminata la corsa, uno aveva il compito di bloccare l'autista puntandogli un coltello alla gola, mentre altri due si appropriavano del denaro e degli effetti personali delle vittime.

E non è finita. Sono in corso infatti serrate indagini per individuare gli altri eventuali complici che hanno partecipato alle violente aggressioni.

«Non si può che apprezzare la celerità della Procura di Milano e delle forze dell'ordine nel fermare due persone sospette di aver realizzato le rapine ai tassisti degli ultimi giorni - commenta su Facebook l'assessore all'Urbanistica del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran -. Ovviamente la presunzione di innocenza vale per tutti ma è il segno che la vicenda è stata seguita con dedizione e professionalità». In un altro post sulla vicenda, Maran aveva sottolineato come quella dei tassisti sia una «categoria già provata economicamente dagli ultimi mesi di difficoltà post lockdown».

«Ai tassisti aggrediti e ai loro colleghi va la mia solidarietà e vicinanza - ha aggiunto -: effettuano un servizio pubblico che si basa sulla fiducia reciproca con i clienti e posso immaginare la preoccupazione di ognuno di loro ogni volta che nei prossimi giorni saliranno a bordo utenti. Anche per questo l'invito, per chi è in città e può permetterselo, è di usare un pò di più i taxi in questo periodo. Il Comune di Milano ha inoltre stanziato 700mila euro con voucher che saranno presto disponibili per favorirne l'uso per le persone anziane, le persone con disabilità al 100%, le donne tra le 21 e le 6 del mattino»