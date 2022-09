Atm dentro la campagna del Pd. Fdi: "Uso indebito dell'azienda"

È stata immediata la reazione politica ed istituzionale su quello che è apparso come un indebito utilizzo dell'immagine aziendale di Atm da parte del Partito Democratico impegnato nella campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre.

Sul caso, interviene subito Fratelli d'Italia. «La nuova campagna pubblicitaria del Pd, infatti - dicono dal partito - parla di Atm e delle iniziative dell'azienda come fossero iniziative politiche dirette della sinistra».

Marco Osnato deputato di Fratelli d'Italia e candidato nel collegio metropolitano milanese alla Camera attacca: "È scandaloso come il Partito Democratico si appropri dell'azienda per la campagna elettorale. È uno stile clientelare, antidemocratico che chiederemo cessi immediatamente anche nel rispetto dei tanti lavoratori dell'azienda che sono stati di fatto violentati nella loro dignità lavorativa».

Anche il capogruppo del partito di Giorgia Meloni in Comune, Riccardo Truppo interviene e preannuncia un'iniziativa: "Ho appena depositato un'interrogazione al sindaco Sala - spiega - Bisogna intervenire oggi per chiedere la rimozione di tale campagna». «Associare l'immagine di Atm al Pd - conclude - lede l'immagine della società e ne svilisce il ruolo istituzionale. Basta con questo uso padronale degli spazi e delle proprietà pubbliche. Serve un po' di rispetto».