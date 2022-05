Segue e molesta barista. E viene picchiato dal padre della 18enne

Ha seguito la barista fin sotto casa e poi l'ha palpeggiata nelle parti intime. Il presunto autore della violenza sessuale è un operaio di 46 anni che, durante la pausa pranzo in un locale di Arconate (Milano), ha provato ad approfittarsi della 18enne. Il padre della ragazza, titolare del bar, ha reagito - pare - schiaffeggiando in strada l'aggressore. Alcuni passanti sono intervenuti per sedare gli animi ed evitare che la situazione degenerasse. Per fortuna, nessuno ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Ma riavvolgiamo il nastro della storia e procediamo con ordine.

"Ti porterei a casa"

Tutto comincia verso le ore 12.30 di venerdì 13 maggio. L'operaio, ingaggiato dal Comune di Arconate per sostituire alcuni quadrelli della pavimentazione di piazza Libertà, entra in un bar per consumare il pranzo insieme ad un collega. Al bancone c'è una ragazza, diciotto anni, figlia del titolare. Il 46enne le rivolge degli apprezzamenti: " Sei bellissima ". Poi seguita con avances di dubbio gusto: " Che ti farei ". E ancora: " Ti porterei a casa ". A quel punto interviene il papà della 18enne che allontana il cliente dal locale. L'uomo raccatta le sue cose e va via. O almeno, così sembra.

L'aggressione sessuale

Quando la ragazza esce dal locale per tornare a casa, l'operaio è lì che l'attende in strada. La segue senza farsi notare. Finchè nei pressi dell'abitazione la raggiunge e tenta di violentarla. Le tocca i seni, ed altre parti del corpo, poi la bacia. La vittima riesce a divincolarsi poiché, proprio in quel frangente, arriva un autobus. Il 46enne, temendo forse di esser stato avvistato dai viaggiatori del mezzo, si dà alla fuga verso il bar. Nel mentre la ragazza, ancora sotto choc, telefona al padre per chiedere aiuto. L'uomo, senza pensarci due volte, molla il locale e salta in macchina. Lungo il tragitto incrocia l'aggressore: lo strattona e poi gli rifila un paio di ceffoni. A quel punto, intervengono dei passanti che evitano il peggio.

La denuncia

Stando a quanto riporta il Corriere.it, la ragazza è stata trasportata in ospedale e avrebbe intenzione di sporgere denuncia per violenza sessuale. Quanto all'operaio, il comune di Arconate ha fatto sapere di aver revocato l'appalto alla ditta per cui il 46enne lavora. Nessuna delle persone coinvolte nella vicenda ha necessitato di cure ospedaliere.