Borsa del turismo, inizia il grande viaggio globale

Taglio del nastro con il ministro del Turismo Massimo Garavaglia e Bit Milano 2022 subito operativa per i quasi 1.000 espositori italiani ed esteri, operatori pubblici e privati, buyer e pubblico dei viaggiatori perché la Borsa internazionale del Turismo questa domenica è aperta anche per loro, nei padiglioni di fieramilanocity dove preosegue fino a martedì 12 aprile.

Il turismo, i suoi cambiamenti, le tendenze, le offerte di incoming e outgoing sono il motore degli incontri d’affari, ma a prendere il via sono anche gli eventi del programma dell’iniziativa “Bringing Innovation Into Travel” con i focus di approfondimento professionale, le visioni del futuro, il rapporto fra tecnologia e sostenibilità e ancora le presentazioni di iniziative turistiche e culturali e green della stagione da parte di Regioni, realtà territoriali, associazioni di categoria, enti del turismo stranieri.

Voglia di ripartire, di tornare a viaggiare e a ospitare turisti alla riscoperta dell’Italia e di nuove mete all’estero, conferma del ruolo della Bit per il settore e per tutta l’economia italiana: edizione numero 42 della più storica manifestazione che da oltre 40 anni è un riferimento per tutti gli attori del mondo travel. Ecco alcuni dei principali appuntamenti di questa domenica.

ENIT svela il nuovo logo

Ore 12:00 – Stand ENIT, Pad. 3 C72/B79

È BIit il luogo dove da sempre si presentano le novità nella comunicazione turistica. Non fa eccezione Enit, l’Agenzia nazionale per il Turismo, che ha scelto la manifestazione milanese per presentare la nuova immagine. Commentano la valorizzazione dell’Agenzia tramite il nuovo logo il presidente Giorgio Palmucci con l’ad Roberta Garibaldi e il direttore marketing e comunicazione Maria Elena Rossi. Presente anche il ministro Garavaglia.



Lazio, eterna scoperta: luoghi da visitare e destinazioni da vivere

Ore 10:00 – Pad. 3 - C43/C47/G42/G46

Questa domenica molto attive sul fronte degli eventi anche le Regioni, presenti ai massimi livelli istituzionali per presentare le loro proposte più innovative. Si comincia con “Eterna scoperta”, il leitmotiv scelto dalla Regione Lazio per condividere proposte di grande fascino anche fuori dai percorsi più battuti. Intervengono, tra gli altri, il vicepresidente della Regione Daniele Leodori e l’assessora al Turismo Valentina Corrado. Ospite il presidente Enit Giorgio Palmucci.



Calabria, una meta più che sostenibile

Ore 12:00 – Pad. 3, Stand C101/C99/G100/G98

È la volta delle novità e strategie di una delle più autentiche destinazioni italiane, la Calabria, commentate dal presidente della Regione Roberto Occhiuto. La Calabria punta a favorire un turismo "responsabile" volto alla valorizzazione delle esperienze. Oltre al mare e alla montagna, sempre godute nel rispetto delle regole, grazie al suo clima splendido, la Calabria offre molte opportunità per un vero "viaggio" alla scoperta delle bellezze del territorio: siti archeologici, musei, chiese, castelli e borghi storici.



Bleisure e le nuove dimensioni del viaggio in una logica rispettosa della biodiversità

Ore 12:30 – Sala Coral 2

Business e leisure, un tempo due realtà assolutamente incompatibili l’una con l’altra. Oggi invece iniziano a rappresentare un punto di ripartenza per un business travel che sta attraversando grandi difficoltà grazie alla formula sempre più popolare del bleisure, soggiorni che uniscono vacanza e viaggio di lavoro. E Bit è il posto giusto per parlarne, in compagnia di un ricchissimo panel di accademici di numerose università italiane e di esperti indipendenti di turismo.



La realtà i viaggi spaziali: player, prime partenze, espansione della customer experience

Ore 12:30 – Sala Arena

Le missioni di Virgin Galactic, i voli suborbitali di Blue Origin. Ma anche la prima stazione spaziale commerciale della storia, con una importante partecipazione italiana, che potrebbe diventare anche un hotel orbitante: il turismo extra-atmosferico è realtà, non più solo una moda per super ricchi: sintomo e testimonianza di un cambio radicale del paradigma economico e sociale delle attività spaziali e dell'intero settore. Ne parla Emilio Cozzi, giornalista e autore che scrive regolarmente per Wired Italia, Il Corriere della sera, Il Sole 24 Ore e Italian Tech, testate per cui si occupa di spazio, tecnologia e cultura videoludica.



Metamorfosi del business travel: le strategie che stanno dettando la ripresa

Ore 14:30 – Pad. 4, Sala Coral 1

In attesa che il business travel assista ad un deciso rilancio, le travel management company si attrezzano per offrire formule ibride e utilizzano strumenti che garantiscono servizi immediati. Diventa fondamentale mettere in atto soluzioni pre-viaggio, fornire app in grado di dare informazioni sulle destinazioni e maggiore sicurezza. Parola d'ordine è "duty of care". Un tema che discuteranno alcuni tra i protagonisti del settore confrontandosi con esperti e pubblico.

“Vivi le Madonie tutto l’anno” con la Targa Florio

Ore 15:00 – Pad. 3, Stand A07/F 06

Viaggio alla scoperta di una delle aree più verdi di Sicilia, quella delle Madonie che si estende dal mare di Cefalù fino alle vette più alte dell’isola, dopo l'Etna. Uno spazio incontaminato, che ospita più della metà delle specie vegetali Siciliane, alcune delle quali uniche, come gli ultimi esemplari al mondo di abete delle Madonie. Territorio di pregio, dal 2001 il Parco delle Madonie fa parte del circuito dei Geapark mondiale, riconosciuto dall’Unesco. Il comprensorio delle Madonie è il luogo ideale per il turismo lento ed esperienziale. A seguire performance al flauto del musicista Riccardo Termini e degustazione dei dolci pasquali delle Madonie.

I premi Weekend Green Award della Regione Molise

Ore 14:30 – Pad. 3, B85/C76

In tema di sostenibilità e viaggi slow, presso lo stand del Molise il presidente della Regione Donato Toma e l’assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno consegneranno i premi ai vincitori del concorso Weekend Green Award: sarà l’occasione per ripercorrere le molte opportunità di un turismo green, responsabile e sostenibile in questa regione tutta da scoprire.

Il turismo delle passioni in Basilicata, la vacanza perfetta

Ore 15:30 - Pad. 4 Sala Coral 3

l viaggio, fonte di benessere per il corpo e per la mente. La Basilicata come “terra che rigenera la mente e il corpo” sarà il punto di partenza della lectio magistralis che terrà il professor Raffaele Morelli, psichiatra e psicoterapeuta, con la partecipazione del direttore generale di Apt Basilicata Antonio Nicoletti. Diretta streaming sui canali social APT Basilicata.

Il Piemonte si presenta: slow, gustoso e sostenibile

Ore 15.30 – Pad. 3, Stand G67/C64

Va in scena anche il Piemonte che con l’assessora al Turismo Vittoria Poggio illustrerà le novità e proposte di una meta che da anni fa del turismo slow e responsabile il proprio tratto distintivo. Enogastronomia, cammini, ma anche città d’arte e wellness sono solo alcune delle proposte del Piemonte che rispondono idealmente alla attuale domanda di un turismo lento di prossimità.

I dettagli degli eventi su https://bit.fieramilano.it/eventi.html

BIT 2022, tutte le informazioni su https://bit.fieramilano.it/