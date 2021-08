Caldo, le mucche fanno meno latte: arrivano mini docce e ventilatori

Quando è eccessivo e soprattutto accompagnato da un'afa che quasi toglie il respiro, il caldo è molto dannoso anche per gli animali. Così, se per quelli domestici come cani e gatti è importante garantire sempre l'acqua e fare in modo che stiano costantemente al riparo dal sole e in luoghi ben areati, per le mucche il clima ideale si aggira fra i 22 e i 24 gradi. Oltre questo limite, ha spiegato ieri la Coldiretti lombarda, gli animali mangiano poco, bevono molto e producono meno latte. Per questo sono già scattate anche nella nostra regione le contromisure anti afa nelle stalle dove gli abbeveratoi lavorano a pieno ritmo perché ogni singolo animale è arrivato a bere con le alte temperature di questi giorni fino a 140 litri di acqua al giorno contro i 70 dei periodi meno caldi. Nelle stalle sono entrati in funzione anche ventilatori e mini docce refrigeranti per sopportare meglio la calura e i pasti vengono dati un po' per volta per aiutare le mucche a nutrirsi bene senza appesantirsi. Situazione analoga negli allevamenti di maiali lombardi dove sono in azione anche veri e propri impianti di condizionamento per continuare a garantire condizioni di benessere agli animali, specialmente a quelli appena nati. Tutto questo - conclude sempre la Coldiretti - comporta per gli allevatori un aumento dei costi alla stalla, per i maggiori consumi di acqua ed energia.

Intanto anche a Milano stiamo vivendo quella che sarà la settimana più calda dell'estate 2021, con temperature che nel weekend di Ferragosto fino a lunedì 16 raggiungeranno i 37 gradi grazie all'anticiclone Lucifero. Chi è obbligato a restare in città fa quello che può. Ecco allora che, nel rispetto delle norme di distanziamento anti Covid, le piscine sono state prese d'assalto da chi prova a sfuggire buttandosi in acqua al grande caldo, ma in «pole» resta saldamente l'Idroscalo (nella foto) dove i milanesi, se possono, amano trascorrere l'intera giornata.

Il grande caldo ha fatto scattare l'allerta del ministero della Salute. La situazione, tuttavia, potrebbe cambiare proprio da lunedì sera quando gli esperti del meteo prevedono alcune precipitazioni che dovrebbero contribuire a far abbassare le temperature.