La rapina con il pitbull, poi gli spari: caos nel cuore della movida

È accaduto tutto in poche ore, questa notte, nel centro della movida di Milano. I carabinieri hanno tratto in arresto per rapina, resistenza e violenza a pubblico ufficiale un marocchino di 22 anni, con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Poco prima dell'una, i militari, nel transitare in via Molino delle Armi, all’altezza di corso di Porta Ticinese, sono stati fermati da due 23enni tedeschi, i quali hanno riferito che, poco prima, nella limitrofa piazza Vetra (alle colonne di San Lorenzo), erano stati aggrediti da due individui. I malviventi, scagliandogli addosso due cani pitbull, uno dei quali aveva morso la vittima più vicina alla gamba destra, erano riusciti a strappare ai ragazzi stranieri le collanine, per poi dileguarsi in fretta.

Sulla scorta delle indicazioni fornite, i carabinieri si sono diretti nei pressi delle colonne di San Lorenzo, dove era presente un consistente numero di persone, individuando - tra la folla e a distanza - i due rapinatori. I militari a quel punto si sono addentrati nella piazza, intimando ai due ladri di legare i cani a una ringhiera situata nelle vicinanze. Mentre uno dei due, non identificato, era intento a legare il proprio cane, l'altro ha scagliato il pitbull contro uno dei militari il quale è stato ripetutamente morso prima al braccio destro e, successivamente, a entrambi gli arti inferiori. Dopo aver tentato in ogni modo di divincolarsi dal cane, il militare aggredito ha esploso due colpi con la pistola d'ordinanza colpendo l'animale che, ferito, si è allontanato.

Un altro carabiniere, nel tentativo di allontanare il cane, ha spruzzato lo spray in dotazione all'indirizzo dell'animale, senza sortire effetti, mentre alcune persone tra la folla hanno lanciato bottiglie in vetro all'indirizzo delle auto di servizio. Nel frattempo, gli altri militari sono riusciti a bloccare l'arrestato, che è stato poi trovato in possesso di uno spray urticante e due grammi di hashish. Una delle vittime della rapina è stato trasportato in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli da dove è stato dimesso con una prognosi di sei giorni. Il militare ferito è ricoverato in osservazione presso l'ospedale Policlinico di Milano per plurime ferite da morso di animale al braccio destro ed entrambi gli arti inferiori. L'animale, fuggito, è stato rintracciato presso una clinica veterinaria in buone condizioni.