Per compensare il blocco del Passante Trenord potenzia tre linee nelle ore di punta

Per compensare (almeno in parte) la chiusura del Passante ferroviario di Milano Trenord ha rafforzato da ieri tre linee di superficie nelle ore di punta. Complessivamente sono 23 corse in più rispetto alla settimana scorsa sulle linee S1 Lodi-Saronno, S6 Novara-Milano-Pioltello/Treviglio e S13 Pavia-Milano Bovisa, non coinvolte dal sequestro della Procura delle rotaie che hanno corroso le ruote di 55 treni. Restano in vigore fino a nuova comunicazione invece le modifiche già in atto, che interessano anche le linee S5 Varese-Milano-Trevisglio e S2 Milano Rogoredo-Mariano Comense. Nei giorni scorsi l'azienda che gestisce il servizio ferroviario regionale ha fatto presente che la situazione potrebbe tornare alla normalità non prima di fine agosto. In compenso, da oggi i clienti in possesso di un abbonamento settimanale, mensile, annuale «solo treno» in corso di validità per tratte che comprendono il Passante di Milano potranno viaggiare senza costi aggiuntivi anche su alcuni servizi Atm in corrispondenza di undici stazioni di interscambio in città- Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito internet www.trenord.it e sulla app.

Qualche dettaglio sul servizio e le nuove corse introdotte da ieri. Sulla S6 circola un treno ogni ora per direzione nella sola tratta Novara-Milano Porta Garibaldi Superficie. Da Novara vengono effettuate le corse con partenza al minuto 18 e arrivo a Milano Porta Garibaldi al minuto 10. Da Porta Garibaldi invece i treni partono al minuto 50 e arrivano a Novara al minuto 42. Oltre a queste sono attivate altre quattro corse verso Milano (in partenza da Novara alle 6.48, alle 7.48, alle 8.48 e alle 18.48) e quattro in direzione opposta (partenza da Milano alle 7.53, alle 16.53, alle 17.53 e 22.53).

Sulla linea S1 circola un treno ogni ora per direzione, solo nella tratta Lodi-Milano Rogoredo. Da Lodi i treni partono al minuto 53 e arrivano a Rogoredo al minuto 25. Da Milano Rogoredo partono al minuto 35 e arrivano a Lodi al minuto 07. Ci sono tre corse aggiuntive in direzione Milano (con partenza da Lodi alle 7.23, alle 8.23 e alle 19.23) e altrettante in direzione Lodi (i treni da Milano Rogoredo partono alle 6.05, alle 17.05 e alle 18.05).

Sulla S13 viaggia un treno all'ora per direzione tra Pavia e Milano Porta Vittoria. Da Pavia le partenze sono al minuto 39 e l'arrivo a Milano al minuto 14. In senso contrario: partenza al minuto 45 e arrivo al minuto 21. Sono state attivate cinque corse in più da Pavia (alle 7.09, alle 8.09, alle 16.09 e alle 17.09 e alle 19.09) e quattro da Milano (alle 8.15, alle 9.15, alle 17.15 e alle 18.15). I treni (sempre uno ogni ora per direzione)partono da Treviglio al minuto 10 con arrivo a Varese al minuto 17 e da Varese al minuto 43 con arrivo al minuto 50. Il tragitto è regolare nelle tratte Varese-Milano Villapizzone e Segrate-Treviglio ed effettuano un percorso alternativo tra Villapizzone e Segrate, con fermate a Milano Porta Garibaldi Superficie e Milano Lambrate. Il servizio della S2 Seveso-Milano Rogoredo è sospeso fino al 28 agosto. I viaggiatori possono usare la linea S4 Camnago/Seveso-Milano Cadorna e la linea regionale Milano-Asso.