Coppi e Magni si sfidano tra musica e immagini

Il «Leone delle Fiandre» va in scena al Ghisallo che è poi il «suo» museo, quello che tiene viva la storia e il futuro del ciclismo e che Fiorenzo Magni ha immaginato, voluto e realizzato. Due eventi per celebrare due miti di questo sport: il primo venerdì scorso dedicato a Fausto Coppi, l' altro domattina alle 11 per Magni che in queste sale è presente per sempre. Due centenari che rivivono con immagini e musica, che regalano emozioni eterne grazie al lavoro artistico di Rossella Spinosa e alle immagini dell'Archivio Digitale dei Musei del Ghisallo e Alessandria Citta delle Biciclette.

«Diciamo la verità, non vogliamo che finiscano mai i festeggiamenti per campioni come Fiorenzo Magni e Fausto Coppi. Così questo progetto di celebrazioni diffuse diventa un nuovo grande doppio appuntamento anche social per chiudere i due centenari anche se, di fatto, non si chiuderanno mai...». Carola Gentilini direttrice del Museo del Ghisallo, interpreta la volontà della Fondazione presieduta da Antonio Molteni e presenta un progetto dell'Archivio Digitale che celebra in questo finale del 2021.

Un omaggio reso possibile grazie al Piano Integrato della Cultura, il programma biennale del distretto culturale del lago di Como finanziato da Regione Lombardia e coordinato e sostenuto dalla Camera di Commercio di Como-Lecco: «Due produzioni suggestive che valorizzano il patrimonio culturale del Ghisallo e che sono una leva fondamentale per la ripartenza dell'offerta culturale dei territori- spiega l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli- Sono il modo migliore per celebrare i 15 anni del Museo».

Due appuntamenti dedicati alla riscoperta di un patrimonio filmico speciale, ovvero non sonoro, musicato dal vivo, con musiche originali, e alla valorizzazione di documentari e materiali: «Abbiamo pensato a questi due eventi spiega Carola Gentilini per testimoniare ancora una volta che l'arte e la valorizzazione della storia non si interrompono mai e ci aiutano a tenere teso un filo anche digitale con gli appassionati che anno dopo anno ci seguono anche quando il museo è chiuso per la stagione invernale». L'evento di domattina è fruibile gratuitamente sui social e in presenza solo su prenotazione con posti limitati. Mail per prenotare: info@museodelghisallo.it