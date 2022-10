Digital Food & Grocery, novità e tendenze al NetComm Forum

Sviluppi, trend e innovazioni nel Digital Food & Grocery, quinta edizione del Netcomm Focus Food organizzata in collaborazione con TuttoFood Milano, il 27 ottobre prossimo dalle 10 alle 16 all’Enterprise Hotel di Milano, che si può seguire in presenza o live streaming. Occasione unica di confronto con imprenditori e manager per cogliere le novità, le esperienze di successo e le novità portati dal digitale nella filiera del Food e del Grocery.

Durante la giornata saranno presentati i risultati della terza edizione dell’Osservatorio Netcomm Digital FMCG in collaborazione con NielsenIQ e gli ultimi dati dell’Osservatorio Netcomm sull’andamento dei prezzi e dell’assortimento online nel Fast moving consumer goods in collaborazione con QBerg.

Edizione importante, articolata in una serie di tavole rotonde con la partecipazione di imprenditori manager, tecnici, esperti di settore che analizzano stato dell’arte e in particolare l’e-commerce dal punto di vista della distribuzione, delle filiere produttive, del mercato interno e di quello internazionale.

Temi centrali dell’evento

I nuovi comportamenti d’acquisto degli e-shopper italiani nel Food & Grocer

Lo scenario, i dati e trend chiave del FMCG on-line in Italia

Lestrategie e i nuovi servizi dei player del Food e del Grocery

Le opportunità per le PMI dai canali digitali e dal Digital Export

La riorganizzazione delle filiere agroalimentari, delle fiere e della distribuzione B2B, nel nuovo contesto ibrido

Le tecnologie e i servizi a supporto della trasformazione digitale e omnicanale delle filiere Food & Grocery.

Per tutte le informazioni per partecipare e sui contenuti: www.netcommfocus.it/food/2022/