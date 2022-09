Gira nudo per strada e nei negozi: la follia dell'immigrato già espulso

Si aggirava completamente nudo per le vie di Quinto Stampi, a Rozzano. Entrando e uscendo dai negozi come se nulla fosse. Quella passeggiata "in libertà", ennesimo episodio di degrado urbano, è costata una sanzione amministrativa e una denuncia a un 27enne originario del Camerun, già destinatario di una misura d'espulsione poi non ottemperata. Il giovane è stato intercettato e fermato dagli agenti della polizia locale mentre, nelle scorse ore, stava raggiungendo una lavanderia.

L'accaduto è stato raccontato dallo stesso Comune della città metropolitana di Milano, balzato così all'attenzione delle cronache per l'insolito fatto. A segnalare per prime quanto stava avvenendo per le vie cittadine erano state alcune persone che si erano d'improvviso trovate davanti al giovane a passeggio senza indumenti. Il ragazzo, che aveva inevitabilmente attirato l'attenzione su di sé, era prealtro passato nei pressi di diverse attività commerciali e pare che in alcune di esse avesse pure fatto ingresso. Raggiunti da diverse chiamate, i vigili si sono così messi sulle tracce del ragazzo, rintracciato poi mentre stava entrando in una lavanderia.

L’uomo, originario del Camerun, è stato così identificato e condotto presso il comando di Viale Romagna. Per lui, oltre a una sanzione amministrativa di 102 euro per atti contrari alla pubblica decenza, è scattata anche la denuncia per non aver ottemperato a un decreto di espulsione emesso dalla Questura di Milano. Sì, perché a quanto pare il ragazzo era già noto alle forze dell'ordine e a seguito di un provvedimento avrebbe dovuto lasciare il nostro Paese. Con ogni evidenza, quella disposizione non era mai stata rispettata.

Il Comune di Rozzano è così tornato alla ribalta dopo un altro episodio, ben più movimentato, avvenuto nelle scorse settimane sempre nelle vie cittadine. In quel caso una lite tra stranieri era degenerata ed era spuntata una katana per dirimere quell'alterco tra automobilisti. Anche in quella circostanza a intervenire era stata la polizia locale.