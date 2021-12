Guidesi chiede interventi anche europei

«I costi energetici rischiano di essere la Lehman Brothers del manifatturiero e questo non possiamo permettercelo, bisogna agire subito a livello europeo». Lo ha spiegato l'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, ieri durante il suo intervento alla conferenza stampa convocata alla Fonderia di Torbole per denunciare il caro energia non più sostenibile. «Sono stato il primo, ormai tre mesi fa - ha ricordato - a denunciare, come Regione Lombardia, il grave problema del rincaro energia, ma l'Europa ha deciso di non decidere e di rimandare il problema. Bastava parlare, come facciamo quotidianamente, con gli imprenditori per capire ciò che stava e sta accadendo». Guidesi ha concluso ringraziando il leader della Lega Matteo Salvini «per l'impegno che ha assunto da subito per cercare di risolvere il problema, per aver chiesto al Governo l'insediamento di un tavolo sull'energia. Non c'è più tempo, bisogna agire subito, come Regione noi ci siamo e saremo sempre al fianco delle imprese perché solo sostenendo le imprese sosteniamo i lavoratori».

Già una settimana fa l'assessore aveva sollecitato il Governo, «sono mesi - aveva ribadito - che lanciamo un grido d'allarme per le gravissime conseguenze del caro energia, vorticosamente in aumento, che sta creando pesantissimi problemi alle aziende lombarde e che sta mettendo conseguentemente a rischio il sistema paese. È fondamentale che tutto il sistema lombardo sia unito per affrontare questa difficile situazione, come è altrettanto importante che il tavolo dell'energia venga convocato il prima possibile perché il problema non è più rimandabile». E Salvini ieri ha riferito che l'esecutivo potrebbe prendere ulteriori decisioni sui costi dell'energia «anche in settimana»: arriveranno «delle proposte per uscire da questa emergenza. Il rincaro dei costi dell'energia può diventare una bomba sociale. Qui (ha detto a Torbole Casagli, ndr.) rischia di essere una bomba sociale...».