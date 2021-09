Homi, mette in scena lo stile di abitare e la casa

HOMI, Il Salone degli Stili di vita dedicato al mondo dell’abitare e della decorazione della casa, riparte con un’edizione nuovamente in presenza in programma in fieramilano a Rho da domenica 5 a mercoledì 8 settembre, in contemporanea con il supersalone, l'evento speciale del Salone del Mobile.Milano. Edizione che vede protagonisti più di 300 brand - il 30% esteri - provenienti da paesi europei come Francia, Germania, Belgio e Svezia e importanti poli worldwide come Corea e Indonesia. Tra le regioni italiane le più rappresentative sono Lombardia, Toscana, Puglia, Veneto e Piemonte.

La manifestazione propone un viaggio di scoperta fra oggetti di design, artigianato italiano e internazionale, fragranze e tessili per la casa, accessori per la tavola e la cucina, fino al regalo e al promozionale: al centro dell’offerta degli espositori la casa e la decorazione che in questi mesi ha assunto nuove funzioni diventando anche scuola, ufficio, luogo in cui ritrovarsi.

Il commercio mondiale del settore Home, secondo dati di Export Planning e previsioni del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internazionale, mostra uno scenario positivo e si stima per il prossimo triennio – nel settore articoli per la casa - una ripresa costante: +5,7% per il commercio mondiale e +3,5% per le esportazioni italiane. Il primo trimestre del 2021 ha già evidenziato una forte ripresa del commercio mondiale dei diversi segmenti del comparto Home: tutti i segmenti hanno ampiamente recuperato livelli degli scambi mondiali superiori a quelli anche del 2019.

La manifestazione è così simbolo e testimone della produzione italiana e straniera che racconta come cambiano tendenze, nuove esigenze dei consumatori e stili di vita rinnovati nel periodo della pandemia. Oggetti unici e progetti sostenibili, ma anche modernità e funzionalità con spazio a nuove forme e geometrie, all’impiego di materiali che si legano indissolubilmente al territorio da cui provengonoma rivisitati e riproposti con un tocco di innovazione: dai complementi di arredo ai decori personalizzabili, ai quadri vegetali per arredare con personalità qualsiasi spazio, sfruttando l’armonia della natura in tutte le sue forme e colori ma anche produzioni di alto contenuto simbolico o tecnologico.

Nuove lampade da tavolo a batteria portatile e ricaricabile e comando touch, vasi dalle forme e dal design innovativo, realizzati interamente in plastica seguendo progetti orientati all’etica dell’economia circolare o ancora arredi in cartone extra resistente, 100% riciclabili. Molte le innovazioni legate alla cucina e le collezioni per la tavola, eleganti e raffinate, dai colori pastello, con decori dorati o che esprimono gioia e spensieratezza grazie a fantasie uniche e coloratissime.

Ma ad HOMI sono proposti anche oggetti più quotidiani come il casco pieghevole per sostenere sempre meglio e in modo più confortevole la micro mobilità o il fast charger wireless dotato di sterilizzatore con sistema di raggi UV e diffusore d'ozono, le miniature uniche in 3D delle più famose città del mondo, risultato di una combinazione di tecniche di produzione innovative con dati elaborati a mano ad alta precisione, che consentono di esplorare e ricreare a casa propria le emozioni della città preferita.

Tra le aree iniziative speciali da segnalare “La stanza delle idee”, che valorizza prodotti particolarmente innovativi, frutto di soluzioni rivoluzionarie e dalla facile applicazione, e “Ki-Life” spazio evento dedicato alla sostenibilità che racconterà una nuova esperienza di acquisto eco-sostenibile ponendo l’accento su tematiche dalla crescente importanza per il futuro delle persone, della società e delle aziende.

La collaborazione a quattro mani firmata Cuoio di Toscana e Fabio Novembre invece, darà vita alla consolle Love, un’icona di Driade, rivista per l’occasione in puro cuoio made In Italy, mix di artigianalità e animo green, un pezzo unico che sarà protagonista d’eccezione a HOMI, per rendere omaggio ai valori di cui l’edizione della fiera si fa promotrice.

E ancora, la presenza di PTE Special Edition, l’appuntamento dedicato al mondo dell’oggetto pubblicitario, del tessile promozionale e delle tecnologie per la personalizzazione, che HOMI ospita nelle giornate del 7 e dell’8 settembre, crea nuove opportunità di business per gli operatori in visita. Una edizione all’insegna della sostenibilità, che vede protagonisti 60 brand del settore.

Completa l’offerta della manifestazione il programma di workshop e talks di approfondimento dedicati ai vari target di operatori che propongono uno spaccato delle tendenze del mercato, idee e suggerimenti.

HOMI, Salone degli stili di vita

5- 8 settembre 2021 – fieramilano

https://www.homimilano.com/

PTE Promotion Trade Expo

7-8 settembre 2021 – fieramilano

https://www.promotiontradeexhibition.it/