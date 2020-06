L'odio dei centri sociali in piazza: "Fontana e Gallera hanno le mani sporche di sangue"

"Vogliamo giustizia": questo il nome del sit-in organizzato dal collettivo Zam, che a suo supporto ha chiamato anche altri centri sociali della Lombardia (dalla Fornace di Rho al Lume, passando per il Lambretta) per protestare contro " la gestione criminale " dell'emergenza Coronavirus da parte della Regione. Presenti anche alcuni esponenti del Carc, il partito di estrema sinistra che ha rivendicato le scritte choc contro il governatore Attilio Fontana. I manifestanti - tra cui anche quelli dell'area antagonista - sono arrivati in via Melchiorre Gioia a Milano: proprio sotto il Palazzo della Regione è stato esposto un caetello con la scritta " Fontana assassino, commissariamento popolare! ".

Il leghista è stato rappresentanto a mo' di fantoccio, come una statua da tirare giù. L'età media dei partecipanti va dai 20 ai 30 anni, anche se si registra una notevole presenza di adolescenti. Circa centro agenti, tra carabinieri e poliziotti in tenuta antisommossa, sono stati schierati al fine di evitare eventuali scontri. Una portavoce della Brigata di Mutuo Soccorso ha spiegato che viene rivendicato completamente " il diritto di esprimerci nonostante il distanziamento sociale ". " Hanno ceduto a Confindustria ", ha concluso.

L'ira degli anarchici

Gli ingressi della sede e la piazza sono presidiati, con le forze dell'ordine che al momento si trovano tra le transenne. I contestatori indossano la mascherina e alcuni organizzatori - dal furgone che funge da palco - invitano a usare i disinfettanti. I presenti sono circa 4mila. Oggi il presidente leghista non si trova in Lombardia, ma è volato a Roma in visita dal Papa con una delegazione di medici. Spiccano le bandiere del Cub (Confederazione unitaria di base) e quelle della Sinistra anticapitalista.

Della vernice nera è stata gettata contro l'ingresso della sede del Monte dei Paschi di Siena situata in via Padova, durante la manifestazione degli anarchici a Milano che stanno gridando cori contro lo Stato. Sulle vetrine dell'istituto di credito si legge: " Fuoco alle banche "; " Di capitalismo si muore "; " Libertà per gli anarchici arrestati ". Sulla zona si aggira un elicottero delle forze dell'ordine.

Tra slogan urlati e striscioni di protesta sono apparsi anche lenzuola e frasi simili a quella sopracitata: " Buttiamo giù la cosca lombarda "; " Più infermieri, meno carabinieri "; " Fontana, Gallera e Bonomi assassini. Cacciarli è possibile ". È stato infine sottolineato che l'intento dell'iniziativa in questione non solo è quello " pretendere verità e giustizia e le dimissioni di chi ha malgestito l’emergenza Covid-19 fino ad ora ", ma anche di " chiedere una sanità pubblica e aiuti concreti per le persone devastate dalla pandemia ". Su un altro cartello che prende in giro il governo regionale c'è scritto: " Le abbiamo azzeccate tutte ". Contro la Regione Lombardia sono state rivolte parole durissime: " Vogliamo mandare un messaggio a quegli str... che sono lì dentro. Non ci bastano le dimissioni, vogliamo cacciarli. Fontana e Gallera hanno le mani sporche di sangue come Assolombarda. In Lombardia nel 2020 non si può morire di lavoro. Buttiamo giù la cosca mafiosa che governa questo palazzo insieme a Confindustria. Cacciamoli ".

"Sinistra senza idee"

Sulla questione è intervenuta Mariastella Gelmini: " Prosegue senza sosta la caccia alle streghe di una sinistra senza idee, animata solo dalla cultura dell'aggressione all'avversario politico. Alla faccia degli appelli alla solidarietà e all'unità del Paese ". Il capogruppo di Forza Italia alla Camera e consigliere comunale a Milano ha difeso la Regione ribadendo la totale solidarietà a Fontana, a Gallera e alla giunta, " impegnati dopo aver combattuto con determinazione il Covid-19 a sostenere l'economia e la salute dei lombardi ".