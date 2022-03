Incendio in via della Spiga: gravissimo nipote di Diana Bracco

Paura nel quadrilatero della moda a causa di un incendio divampato intorno alle 10 in un appartamento di via della Spiga. Un uomo di 51 anni è rimasto intossicato e trasportato dal 118 in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. Si tratta di Tomaso Renoldi Bracco, nipote di Diana e fratello dell’amministratore delegato dell’omonimo gruppo farmaceutico. I soccorritori lo hanno trovato in camera da letto. L'uomo è in gravissime condizioni: ha riportato gravi ustioni e una forte intossicazione.

A causa dell’incendio l’istituto Parini, che si trova a fianco del palazzo coinvolto, ha fatto uscire gli studenti. "Un addetto dell'istituto scolastico racconta che "quando è arrivato il fumo abbiamo spostato tutti i ragazzi dall’ala prospiciente all’edificio con le fiamme all’altra. Poi per ragioni di sicurezza abbiamo deciso di mandare a casa tutti". Per prudenza anche i bambini presenti nella vicina scuola comunale dell’infanzia e nella scuola primaria Parini sono stati fatti evacuare.

Il racconto della domestica

"Ero su in mansarda a fare le pulizie - racconta la domestica del signor Bracco - quando ho sentito come sbattere violentemente una porta e sono scesa. Ho visto subito tanto fumo provenire dalla zona delle due camere da letto e siamo usciti". Dall’appartamento sono scappati di corsa la donna, il cuoco e il cane di Bracco. I vigili del fuoco hanno raccontato che Tomaso Bracco "era rimasto in camera, dove lo abbiamo trovato incosciente e portato via a spalla e giù con un’autoscala".

L’incendio è scoppiato prima delle 10 al secondo piano del palazzo in via della Spiga 36, all’incrocio con via Santo Spirito. Le fiamme si sarebbero diffuse velocemente a tutto il piano. L'appartamento si sviluppa su due livelli, con la parte sopra mansardata e una terrazza.